¡El amor acaba! La actriz y el actor pusieron fin a su noviazgo

Las flechas que Cupido clavó en sus corazones caducaron. Sí, el amor entre Sebastián Poza y Azul Guaita expiró. La bisoña actriz y el zagal actor, que se enamoraron mientras fingían estar en enamorados en la telenovela Soltero con hijas, han finalizado su noviazgo (que daba inicio en noviembre del 2019). En julio pasado viajaron a Europa y allá empezaron los problemas de pareja. Volviendo a México él la cortó.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El antepasado domingo Aire Libre (105.3 FM) cerró transmisiones. La estación que ofrecía música y entretenimiento se despidió de Frecuencia Modulada al mismo tiempo que cumplía su cuarto aniversario. Lo lamento.

Y EL CONDUCTOR DE '¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?' ES…

Omar Chaparro será el anfitrión de la 4a. Temporada del programa dominical de Las Estrellas, ¿Quién es la Máscara? El conductor, actor y cantante repite puesto, pues condujo la primera y segunda temporada de dicho espacio televisivo. Las grabaciones del nuevo lote de ¿Quién es la Máscara? inician la semana que viene. Por cierto, Omar Chaparro participará musicalmente en la Fiesta Mexicana que Televisa va a trasmitir el 15 de septiembre.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

El sábado a los 78 años murió Manolo Sanlúcar, una leyenda de la guitarra flamenca. Su nombre verdadero era Manuel Muñoz Alcón. La muerte del músico, hijo predilecto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España) hizo que dicho ayuntamiento decretara tres días de luto oficial.

ESTUVO JODE Y JODE PARA QUE LO INVITARAN AL HOMENAJE A DOÑA SILVIA PINAL

¡Llegó el día! Hoy se efectúa en el Palacio de Bellas Artes el homenaje a doña SILVIA PINAL. Esta noche (el acto inicia a las 19 h) se sabrá si Eduardo Antonio consiguió cantar en el homenaje (por favor no se ría). Y es que supe el cantante cubano le llamaba un día sí y el otro también a los organizadores del evento para pedir que lo invitaran ¡a interpretar en Bellas Artes! el tema que hace años le compuso a la homenajeada para su programa Mujer, Casos de la Vida Real. Disculpen que me ría.

¡QUÉ CAGADOTA!

Roger González, inscríbete a un Curso de Redacción y Ortografía para que aprendas a diferenciar el uso de ves y vez. ¡Burro!

GRACIAS, 'MÁSTER CHEF ¿CELEBRIDADES?'

Me gustó ¡mucho! la experiencia de participar en Máster Chef ¿Celebridades? Confieso que creía que ahí había «truco» y que los platos eran cocinados por otras personas y no por los concursantes, sin embargo constaté que no hay trampa ni engaño. Lo más bonito de estar en la cocina más famosa de México fue reencontrarme con doña TALINA FERNÁNDEZ (celebridad ¡ella sí!), ya que le tomé harto cariño desde que tuve la fortuna de ser su compañero de trabajo en Sale el Sol. Lo rudo vino cuando debí despedirme de ella, pues cuando la chef Betty y sus dos homólogos me dijeron "entrega el mandil" abracé a la 'Dama del Buen Decir' y al sentirla tan livianita y lábil me dieron ganas de llorar. La tenté tan frágil que tuve miedo de hacerle daño con mi estrujo. Si no se me salieron las lágrimas fue porque apreté las quijadas. Y es que al abrazarla me vino a la cabeza esa frase que dice "nunca sabemos en qué abrazo nos estamos despidiendo".

FIESTAS PATRIAS

Mañana Imagen Televisión graba un programa especial, de nombre Solo en México, que se trasmitirá durante las Fiestas Patrias. Tal emisión va a ser conducida por el señor Gustavo Adolfo Infante y la niña consentida de Grupo Imagen, Mónica Noguera. Entre los artistas que participan están Merenglass, la Arrolladora Banda el Limón, Majo Aguilar y Edwin Luna. Por cierto, Solo en México marca el debut como productor de Juan Téllez Pacheco (actual coordinador artístico de Sale el Sol). Él lleva trabajando en la televisión 20 años (inició en Televisa siendo asistente del productor Juan Osorio y se ha desempeñado también en TV Azteca y Televisión Mexiquense). Ahora Imagen Televisión le da su voto de confianza ¡ganado con tesón! y lo bautiza como productor. ¡Albricias, Juan Téllez!

SERÉ BREVE

Esta semana Televisión Azteca hará oficial que Carlos Quirarte se queda de fijo en Al Extremo.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Gracias por haber sintonizado 'Máster Chef ¿Celebridades?' para ver mi participación.