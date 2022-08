500 militares cubanos en México

La organización Prisioners Defenders reveló que 500 militares cubanos entraron recientemente a México. Esto lo relató uno de ellos que vivió el proceso. Refirió que ingresaron al país a través de bases aéreas militares mexicanas, sin ser registrados por migración y que sus pasaportes les fueron confiscados para que no escaparan hacia Estados Unidos. La presencia en territorio nacional de 500 militares cubanos representa un grave riesgo para la seguridad nacional.

Se supone que son médicos especialistas, pero el testigo afirma que tienen “preparación general, no son especialistas”. Pueden acompañar a una embarazada o un niño, pero no tiene mayor entrenamiento. Son médicos que trabajan en atención primaria en consultorios.

El testigo contradice la afirmación del Presidente López Obrador al decir, en una mañanera, que “Cuba nos ha enviado los especialistas que no tenemos en México”. El testigo afirmó que Cuba no envía especialistas al exterior por temor a que huyan a Estados Unidos y, así, se quedaría la Isla sin especialistas.

Afirmó el testigo que sucedió algo parecido cuando vinieron supuestos médicos cubanos “especialistas” durante la pandemia en el 2021. Dice que fueron entrenados en 5 días para usar ventiladores Savina “y parece que eso nunca lo supo Díaz Canel: que México tiene una tecnología muy avanzada y que sus técnicos tienen una preparación que no la tiene ningún técnico de Cuba”.

El testigo agregó que, antes de salir a misión fuera de Cuba, se les ofrece un “curso intensivo” de 5 días y otro de tres días sobre Coronavirus. “¿Quién en tres días aprende algo sobre Coronavirus? ¿Quién en 5 días se hace intensivista? Cuando el curso de intensivo en Cuba dura hasta dos años. Así que cuando los médicos llegaron a México, los que fueron con nosotros tenían pánico. La cara se les veía el pánico de entrar a una terapia. ¡Porque no sabían nada!”

Concluye el testigo asegurando que los médicos militares no sabían qué hacer porque en realidad no son sino médicos comunitarios en el mejor de los casos. Les dijeron sencillamente que “Ustedes 15 van a ser pediatras, ustedes 15 van a ser obstetras…”. Así de irresponsables y mentirosas son tanto las autoridades cubanas que los preparan para engañar a pacientes mexicanos como las autoridades mexicanas que no piden certificados profesionales y, por tanto, se dejan engañar o quieren ser engañadas. Todos ellos, al unísono, cometen fraude en contra de la salud de los mexicanos que supuestamente van a atender.

Sin embargo, este testimonio de un militar cubano abre varias pistas de análisis.

La primera pista tiene que ver con los aparentes acuerdos entre las Fuerzas Armadas de Cuba y México. ¿Cuál es el grado de relación existente entre los ejércitos para que las fuerzas mexicanas permitan el ingreso de 500 militares cubanos que a todas luces ingresan a México disfrazados de médicos pero en realidad podrían tener otra misión de inteligencia en nuestro país.

¿Sabrán los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina cuál es esa “otra” misión de los 500 militares cubanos en México? ¿Por qué les permitieron ingresar de alguna manera clandestinamente a territorio nacional, vía sus aeropuertos militares? No existe registro público y legal de su ingreso ni de sus verdaderas identidades. Así, presumiblemente vienen a realizar actividades secretas o ultra confidenciales. Los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina deben informar al pueblo mexicano qué acordaron con los militares cubanos durante su reciente visita a Cuba, cuando acompañaron al Presidente López Obrador. El silencio militar no es aceptable, ni en el caso de Ayotzinapa ni en este caso de los militares cubanos.

Por lo pronto, los riesgos para la seguridad nacional ahí están y aparentemente aumentan al contar con la complicidad de autoridades civiles y militares mexicanas.

Otro tema de análisis es la complicidad del gobierno de López Obrador con la contratación de supuestos médicos cubanos bajo el modelo de trata de personas o trabajo forzoso, ciertamente condenado por la Organización de las Naciones Unidas, primordialmente por su Comisión de los Derechos Humanos y también por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). México se hace cargo de la responsabilidad de co-conspiración con el gobierno cubano para promover y fomentar el trabajo forzoso, que algunos incluso llegan a calificar como trabajo esclavo. En el caso mexicano, está violando múltiples compromisos internacionales al permitir este tráfico de personas en su territorio.

Otra veta de análisis es hasta qué punto la “contratación” de médicos cubanos bajo esa circunstancias de carecer de contratos laborales, de haber entregado sus pasaportes para que no huyan a Estados Unidos representa una violación a los acuerdos tomados por México con los socios de Estados Unidos y Canadá en lo referente al T-MEC. En el capítulo 23.12 del T-MEC denominado “Cooperación”, el apartado 5 abre como áreas de atención laboral: A) las leyes y prácticas laborales, incluida la promoción y aplicación efectiva de los principios y derechos establecidos en la Declaración de la OIT sobre los Derechos en el Trabajo; c) la identificación y movimiento de mercancías producidas por el trabajo forzoso; d) el combate al trabajo forzoso y a la trata de personas, incluyendo en buques pesqueros.”

Es evidente que, al haberse abierto la Caja de Pandora del juicio a México por violaciones al T-MEC en materia energética, cabe esperar impugnaciones acerca de la práctica del gobierno de López Obrador de financiar, fomentar y solapar la trata de personas y el trabajo forzoso dentro de sus políticas públicas laborales.

Por último, despierta preocupación que la propuesta mexicana para encabezar la Organización Panamericana de Salud (OPS), en la persona de Nadine Gasman, sea una persona con ligas políticas y personales con el modelo institucional de promoción de las brigadas militares médicas cubanas. Su candidatura, apoyada entusiastamente por Cuba, implicaría, de ganar la dirección, el posible aval al modelo cubano de trabajo forzoso en toda América Latina y el Caribe.

La acelerada militarización es un hecho en México. Es la política pública más importante del gobierno de López Obrador. La presencia de 500 militares cubanos es, en este contexto, una clara amenaza a la seguridad nacional por parte del gobierno que busca afianzar su control sobre el país.

POR RICARDO PASCOE

ricardopascoe@gmail.com

@rpascoep

MAAZ