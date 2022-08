AMLO desafía a Joe Biden

El desafío lanzado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente de Estados Unidos Joe Biden no es cosa menor. AMLO dijo que incluso en un escenario en el que la Casa Blanca decida hacer alguna ruptura con México en materia de inversión, esa inversión estadounidense de todas formas seguiría llegando aquí. En corto: le manda decir al presidente de Estados Unidos que no tiene la fuerza para detener el flujo de dinero hacia México:

“Hoy estaba yo leyendo una declaración que (me sorprendió); que a lo mejor ni lo dijo del Embajador (…) de que sí van a frenarse las inversiones. Eso (ocurriría) sólo que (hubiera) una decisión política de la Casa Blanca. Así, una ruptura. Y aun así les aseguro que seguiría llegando inversión a México, porque nuestro país tiene condiciones inmejorables para la inversión foránea…”

En realidad, el Embajador Ken Salazar sí habló al respecto. En un foro del NADBank señaló que “hay mucha inversión que llegaría a México”, pero que ello no ocurre en tanto no se resuelve el tema energético (Milenio 25.08.22). AMLO también dijo que su gobierno no ha calculado el costo para nuestro país en caso de que un panel falle en nuestra contra. Dijo que ese escenario no llegará.

AMLO juega con fuego. Su actitud desafiante surge de la idea de que Estados Unidos nos necesita más a nosotros. Por tanto, tiene que respetar nuestra soberana decisión de priorizar a Pemex y la CFE sobre las firmas estadounidenses.

Pero esa es una premisa errática, porque ya vimos que su gobierno ha aceptado las decisiones estadounidenses, lo que quedó probado cuando Donald Trump exigió contener con la fuerza pública el flujo migratorio, so pena de imponer aranceles masivos contra México. Joe Biden no será tan frontal, pero su gobierno ya está actuando velozmente en lo comercial, aliándose con Malasia, Vietnam, Indonesia, Singapur o Corea del Sur en proveeduría confiable. Es el famoso tema del friendshoring al que nos hemos referido aquí desde que Gina Raimondo lo subrayó fuertemente en Davos, ignorando por completo a México.

Hay estimaciones de que la penalidad impuesta México, en caso de una sentencia en contra, podría totalizar hasta Dlls. $30 mil millones. Eso es 1.7 veces el valor anual de nuestras exportaciones agroalimentarias, incluyendo tequila, cerveza, aguacate, jitomate, y un sinfín de productos hortofrutícolas.

AMLO quiere que los estadounidenses le resuelvan la bipolaridad. Sí quiere libre comercio e inversión; pero también que nos respeten la dignidad nacional que él vinculó al sector energético. El problema es que el costo de su psicoterapia nos está saliendo muy caro.

