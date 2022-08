Luce tu mejor cara

Ya estamos despidiendo agosto, pero también estamos por darle la bienvenida a las clases en el caso de quienes somos mamás y seguro que para todas es igual de difícil regresar a la rutina escolar con nuestros hijos, porque tanto ellos como nosotras nos salimos de los horarios. En las vacaciones los chicos se entretienen en alguna actividad y, por lo tanto, no todos los días se duermen a la misma hora, por lo que yo recomiendo que justo una semana antes de la entrada a clases comiencen nuevamente con los horarios cercanos a los del ciclo escolar así como poner la alarma poco a poco, con unos 10 o 15 minutos de diferencia entre un día y otro para que el primer día de clases pararse no sea tan complicado.

Ahora les hablaré un poquito de un tema que tiene que ver con salud y belleza.

¿Por qué es importante que un experto revise nuestra piel?

Todos los días nos encontramos expuestos a un sin número de bacterias, radicales libres, polvo, contaminación etc. Por esto es tan importante mantener una limpieza facial óptima ya que lograrás eliminar de tu piel la mayoría de todos estos contaminantes, sin embargo, hay otros como las impurezas y la piel muerta que uno mismo no logra retirar al 100 por ciento, y aunque estemos realizando rutinas de skincare, no tener una piel realmente limpia afectará los buenos resultados ya qué no permitirá que tus sueros o cremas hagan efecto o se logren absorber cómo normalmente lo harían, perdiendo así su efectividad.

Es por esa razón que tenemos que dejar en manos de los expertos nuestra piel y acudir una vez al mes con un profesional que nos realice una limpieza facial a profundidad. Ellos iniciarán haciendo un análisis de piel para ver tus necesidades y así ver qué productos te convienen más, algo que nosotros mismos no podríamos saber con certeza sin la ayuda del experto.

Una limpieza facial hecha por un profesional es muy importante. Estos son algunos pasos que un profesional podría seguir a la hora de una limpieza:

* Higienización del rostro.

* Exfoliación facial y retiro de células muertas.

* Extracción de imperfecciones.

* Alta frecuencia (ozono) que ayuda a descongestionar y cicatrizar.

* Regulador e hidratante para control de grasa y tersura a tu piel.

* Mascarilla purificante, absorbente de grasa e impurezas.

* Protección solar.

* Microdermoabrasión.

* Peeling ligero.

Como podrán darse cuenta si es muy necesario por lo menos una vez al mes ir a atender nuestro rostro independientemente de que tengan ya una rutina del cuidado de la piel. Obviamente mi recomendación es CBi Medical Spa porque además del amplio catálogo de tratamientos tienen los mejores precios y los harán sentir como en casa. Hagan su cita y cuéntenme su experiencia.

¿Verdad que no es lo mismo aplicar una mascarilla en casa sobre la piel sucia?

Amigos como siempre ha sido un placer compartir en esta sección, agradezco su preferencia y no se pierdan La Madrastra.

Los quiere su amiga Aracely Arámbula.

POR ARACELY ARÁMBULA

Instagram: @AracelyArambula / CBi: @Cbimedicalspa / TikTok: AracelyAarambula / Facebook: @AracelyArambula

Twitter: @AracelyArambula / Youtube: AracelyArámbulaoficia

MAAZ