La apuesta a 2024

¡Cierren las puertas! Si fuera el palenque de una pelea de gallos, una vez levantadas las apuestas, no se deja participar a nadie más.

El martes pasado, en el redondel del Senado, un comunicador muy bien informado y una senadora de oposición cruzaron una apuesta: ¿quién ganará en 2024? No fue una cuestión de candidatos; el debate es si Morena continuará al frente del poder federal o si la oposición podría ganar.

El lunes estuvo marcado por un error garrafal por parte del equipo de Andrés Manuel: pusieron el video de la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, llevando a cabo un ejercicio denominado por ella misma la contramañanera. El video en cuestión zumbó al Ejecutivo y mostró el poco cuidado de su equipo de producción/comunicación.

El martes, López Rabadán fue anfitriona en el Senado del consultor político Luis Estrada, quien presentó su libro El imperio de los otros datos. Una recopilación de tres años de mañanera (se publicó en marzo de este año) y, en la primera mitad del sexenio, en dichos cuasi monólogos, se pudieron sumar más de 86 mil mentiras o medias verdades proferidas por AMLO. Demasiadas para cualquier simple mortal; mortal si provienen del Presidente.

En la exposición estuvo presente Ricardo Monreal, presidente de Morena en la Cámara alta, quien, diplomáticamente, se retiró del acto para no escuchar lo que venía.

También estuvo Joaquín López-Dóriga como presentador del libro y, fiel a su estilo, comentó la realidad del país, que a más de uno no le gustó. Empezando por la propia senadora Kenia, quien apostó en contra de lo que dijo el comunicador. López-Dóriga señaló que, en El imperio de los otros datos, la oposición no ha sabido señalar los mismos ni construirse como tal. No se diga presentar una propuesta diferente a la de la Cuarta Transformación. Buen jalón de orejas para los partidos políticos “de oposición”, si bien pocos fueron quienes así lo entendieron. Y es que lo que más les dolió a quienes estaban ahí representando a la muy alicaída oposición fue que El Teacher dijera que Morena ganará en las próximas elecciones presidenciales.

El comunicador no se deja enternecer por sus deseos; entiende —como yo— que no es sorpresa el poder y “momento” que trae el partido en el poder.

Si uno quiere ahondar en el porqué Morena está arrasando en las elecciones, razones saltan a la vista: hay quien señalará que es por falta de opciones (lo pésimo que ha actuado la oposición, incluyendo a Alito Moreno, Marko Cortés y a un largo etcétera).

Otros entienden que López Obrador y Morena han sido un éxito narrativamente hablando, lo cual es una pena, pero no por ello deja de ser cierto. La Cuatroté lo ha hecho de forma magnífica y la oposición no ha sabido, querido o podido formular nada medianamente atractivo.

Ante este terrible escenario, tiene razón López-Dóriga: la apuesta para 2024 es Morena. La oposición y los críticos ayudan a ese gambito negando el hecho, en lugar de cambiarlo.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

