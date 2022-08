Pasamos de la “verdad histórica” a la mentira histérica en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Mientras la primera llevó ante la justicia a varios de los autores materiales del crimen contra los muchachos, la segunda pretende enjuiciar a quienes, de alguna u otra forma, aportaron para resolver el caso, como el ex procurador Jesús Murillo Karam, detenido el pasado viernes.

Porque, a final de cuentas, la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia, encabezada por el subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas, no concluyó algo distinto a lo que en su momento Murillo y su equipo, en la extinta PGR, difundieron: los muchachos fueron levantados y ejecutados por integrantes de un grupo criminal (Guerreros Unidos), con la complicidad del obradorista alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su policía.

Al grupo liderado por Encinas sólo le quedó diferir en el “cómo”, pues su premisa es mantener la creencia de que se trató de un “crimen de Estado”, por lo que ahora involucra a personajes que fueron o son funcionarios públicos, y valida un solo testimonio sobre una supuesta reunión en la que se habría acordado fabricar la “verdad histórica”.

Entre los salpicados, además de Murillo Karam, están el actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch; el ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco; el ex comisionado de la Policía Federal Preventiva, Manelich Castilla; el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre; y el ex vocero de Peña, Eduardo Sánchez. García Harfuch desmintió de inmediato: “La versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica’; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días”.

Manelich Castilla refutó: “En 2014 fui jefe de la División de Gendarmería de la PF, no Comisionado Nacional de Seguridad ni ‘enlace operativo de la investigación’ (como se le señaló). Deseo se haga justicia y que la ética guíe los pasos de quienes investigan y acusan”.

Lo mismo Iñaki Blanco, quien ha testificado varias veces sobre el caso: “Yo no participé en ninguna reunión en la que me hubiesen tirado línea o me hubiesen dicho cómo debía armarse el expediente. Eso sería contrario a las diligencias primarias que llevó a cabo la Fiscalía”.

La única “prueba” contra estos personajes de probada reputación es el supuesto testimonio de Bernardo Cano, ex funcionario del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

Pero en tiempos de la cuatroté eso basta y sobra, pues evidentemente el objetivo del equipo de Encinas es sostener aquel “Fue el Estado”, el slogan de campaña que el ahora publicista favorito de Palacio Nacional creó para endilgar al gobierno y colaboradores de Enrique Peña Nieto la desaparición de los 43, y que tantos votos le redituó a su jefe en la presidencial de 2018.

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

