La falacia de la extrema derecha

Se ha vuelto cosa común en ciertos círculos hablar de la “extrema derecha” y la “derecha radical”. Es costumbre leer periódicos y escuchar comentarios en radio o TV que hablan de algún candidato en Europa o América, que lleva la etiqueta de ser extremista. Parece que pululan. No obstante, en prácticamente ningún caso tanto en Europa como en América se han escuchado postulados de limpieza étnica; de colonización de otra nación; de subyugación de grupos sociales por el Estado; o de pretensiones de extensión territorial hacia algún país vecino. Esos serían postulados “ultra” o “radicales”, pero no los escuchamos. Nadie los postula. ¿Por qué, entonces, se categoriza a los partidos de derecha como extremos?

La respuesta es simple: porque la izquierda progresista lo ha insertado en el debate nacional. Y lo hizo tras haber inundado con su ideología redacciones de periódicos, universidades y centros de investigación. El epítome de esto ocurrió con Donald Trump, tras decir en campaña que a Estados Unidos llegaban mexicanos violadores y criminales. A partir de entonces cualquier candidato en Europa o América que aborda el tema migratorio, la problemática del aborto, o temas del feminismo desde un ángulo que no es aplaudido por la izquierda será etiquetado como extremo, ultra o radical.

Por supuesto que a ningún mexicano nos gusta que un presidente estadounidense nos insulte. Los dichos de Trump podrán convertirlo en un majadero, pero no en radical. ¿Acaso los mexicanos que solemos viajar a EUA tuvimos problemas para ir a ese país durante su mandato? No, ninguno. ¿Trump declaró la extensión territorial estadounidense sobre México? No. ¿Se institucionalizó la prioridad de los anglosajones sobre los mexicoamericanos? Tampoco. De hecho, en EUA hay cientos de miles de latinoamericanos que votan por Trump.

La derecha suele postular un sencillo argumento ante el electorado: el respeto a la ley y a la libertad. Debería ser suficiente. Pero no ha sabido seducir más a la sociedad. Entretanto, la izquierda ha sido exitosa en la colocación de sus mensajes de igualdad. Hay que pensar dos veces antes de catalogar a alguien como ultra o radical. La extrema derecha es una fantasía, una más de las baratas mentiras que ensombrecen a nuestra civilización en pleno siglo XXI.

AURONIX

La empresa de conversaciones empresariales vía chat Auronix, de Adrián Villaseñor, levantó $290 millones en capital de Alloy Capital. El dinero servirá para potenciar a la firma fundada en 1994, cuyas soluciones de conversación vía WhattsApp, Messenger e Instagram están incrementando las ventas digitales hasta 75 por ciento en las empresas.

GRUPO MODELO

La empresa que dirige Cassiano De Stefano lanzó ayer la App TaDa Delivery, con la que entregará cerveza directamente a los consumidores.

