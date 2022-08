El premio para la selección mexicana...

Tiempos turbulentos vive el representativo de todos. Tiene al quinto estratega mejor pagado comparado con quienes están en el Mundial, pero con los mismos vicios del pasado. Un técnico cuyos compadrazgos parecen estar de manifiesto con muchos elementos que no tienen forma futbolística desde hace rato y de cualquier forma irán al Mundial e ignorando a nuevos, no sólo prospectos sino realidades.

En columnas pasadas he citado varios nombres por lo que no me centraré en dichas cuestiones. Una supremacía marcada en últimos tiempos por los Estados Unidos, incluso, Canadá que con una nueva generación de jugadores dieron cátedra de buenos proyectos; mientras acá, gracias a las gestiones en liga y malas decisiones, seguimos sumando fracasos como la eliminación en el Mundial femenil, o quedar fuera de los Juegos Olímpicos de ambas especialidades, con un Gerardo Torrado que tenía nula experiencia en cargos importantes.

Después de esos fracasos, esperábamos que hubiera una reestructuración profunda en el organigrama, y en lo particular, pensaría en ir a buscar gente de Europa que ha hecho modelos de trabajo exitosos. Al final de cuentas se tienen muchos recursos para hacerlo y, sin embargo, nada más lejos de la realidad, con más de lo mismo, y hasta peor.

El premio de la Selección Mexicana fue designar a Jaime Ordiales, sí, leyó usted bien, uno de los encargados de desmantelar al Cruz Azul campeón. En su primera etapa, él levantó una copa que, no nos hagamos, construyó casi en su totalidad Ricardo Peláez. Si usted analiza al cuadro que se quitó la sequía de 23 años, solo le podemos adjudicar a Luis Romo y José Ignacio Rivero como refuerzos, uno de ellos, ya ni siquiera está en la institución.

Pero la base fue construida por el ahora directivo de Guadalajara. De los 11 titulares en aquella fecha histórica, siete fueron llevados por Peláez.

Juan Escobar, Pablo Aguilar, El Piojo Alvarado, Yoshimar Yotún o El Cabecita Rodríguez fueron solo algunos de ellos. Con la llegada de Ordiales en comunión con Álvaro Dávila que apenas estuvo un semestre, se desprendieron de El Piojo Alvarado, Romo, Yoshimar, y Pablo Aguilar, todo el sostén de la ahora deleznable versión defensiva de La Máquina que lleva 25 goles recibidos y va para romper récord negativo institucional.

Para ponerle cereza en el pastel, no pudieron repatriar al ya mencionado Jonathan Rodríguez, que en su peor versión desde hace mucho tiempo ya registra tres goles con el América. En su primera etapa, trajo jugadores que quedaron a deber, como Álex Castro, Jonathan Borja, Pablo Ceppelini y Lucas Passerini, o el mismo Sebastián Jurado.

Ahora a Gonzalo Carneiro al que no se le ha visto absolutamente nada o, un Carlos Rotondi, dudoso. Dios nos agarre confesados.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

CAR