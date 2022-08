El 'amigou' Ken y el jalón de orejas

¡Qué difícil ser embajador de los Estados Unidos en nuestro país! ¡Especialmente en estos momentos! El embajador Ken Salazar recibió un coscorrón en Estados Unidos. Primero vía importante diario estadounidense, acusándolo de ser emisario más cercano a López Obrador que a los intereses de su propio país. Luego de otras maneras.

Y es que a veces, es cierto, pareció que el embajador se alineaba más con el presidente de México que con las políticas y dichos de su propio gobierno. Ejemplos sobran. Algunos interesantes fueron cuando Salazar preguntó a la opinión pública —como queriendo una respuesta afirmativa— si en las elecciones de 2006 no hubo fraude (la posición de EEUU es que NO lo hubo) o cuando dijo que la DEA no había tenido nada que ver en la detención de Rafael Caro Quintero, siendo refutado de inmediato por la misma agencia.

Por su parte, el tabasqueño dijo: “nuestro apoyo a Ken Salazar, pero también para que vea lo que se siente”, ironizó. Si había alguna duda de la cercanía entre uno y otro, esto lo disipó…

El hecho es que tan hubo jalón de orejas que, después de mes y medio de esos dichos, ya Ken Salazar había readoptado la posición norteamericana. Seis estados de nuestro país representan un riesgo máximo de seguridad para sus ciudadanos, dijo. Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas deben evitar ser visitados por los estadounidenses. No es la primera vez que alguna entidad federativa de México nuestro es señalada como no apta por nuestros vecinos, pero esta es la ocasión en que se incluye el mayor número de estados con el grado de “riesgo máximo de seguridad”.

Las malas lenguas dicen que la cooperación en inteligencia para abatir la inseguridad, particularmente producto del narcotráfico y crimen organizado, que existía entre México y Estados Unidos cada día es menor o casi inexistente. Y eso no por una defensa de AMLO a nuestra “soberanía”, sino porque en algunos círculos del gobierno de Estados Unidos se considera que el gobierno de México ha cedido ante, o está penetrado por, el crimen organizado. Estoy consciente del peso de estas palabras. Ello presentaría muy serios problemas de cooperación entre ambas naciones.

En ese sentido, lo señalado por Ken Salazar es lo de menos y explica porqué, ante la ola de violencia e inseguridad, para el embajador resulta primordial arreglar el tema de seguridad; mismo antes que el TMEC o el desaguisado energético.

Fíjense ustedes la dimensión que cobran sus palabras: Estados Unidos está diciendo que el problema primordial de México es la inseguridad. Que para lograr una mayor inversión en nuestro país se requiere un Estado de derecho confiable y ciertas bases mínimas de seguridad para poder comerciar, invertir, trabajar, cooperar en otros frentes y ámbitos.

El “amigou” Ken Salazar pasó de ensalzar al inquilino de Palacio a tener que emitir el más duro mensaje dado en mucho tiempo. Fue contundente. ¿Lo habrá entendido de forma clara la administración lopezobradorista? ¿Todos nosotros? Este jalón de orejas no se circunscribe únicamente a asuntos de interés binacional; es una llamada de atención que podremos resentir en muchos aspectos todos los mexicanos.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

CAR