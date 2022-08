Congresistas de EU vienen a México

Una delegación de congresistas estadounidenses viaja a México para encontrarse en el Senado con el embajador de Washington en nuestro país, Ken Salazar, y legisladores nacionales de todos los partidos. La reunión ocurre en medio de la mayor tensión en las relaciones bilaterales de los últimos años a raíz de las diferencias por el T-MEC y por la inseguridad en la República Mexicana.

El encuentro se llevará el jueves, donde la agenda de los congresistas gringos se redacta en el marco de la carta enviada a Joe Biden para que el presidente de los Estados Unidos colabore con el gobierno mexicano para lograr justicia, en el asesinato de los sacerdotes jesuitas, ocurrido hace más de un mes en Chihuahua, así como para que se busquen soluciones conjuntas para frenar “la violencia incesante”.

Le solicitaron a Biden acciones más allá del Marco Bicentenario México-EU, entre ellas repudiar la militarización impulsada por López Obrador. “Instamos a su administración a profundizar la cooperación con el gobierno mexicano y los grupos de la sociedad civil para erradicar la corrupción, aumentar la capacidad de investigación de las fuerzas del orden público y fortalecer la independencia de los fiscales y jueces mexicanos. También lo alentamos a rechazar el enfoque militarizado del presidente López Obrador”, fue la carta de los congresistas.

Acá en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, ha establecido contacto con cada uno de los coordinadores de los diferentes partidos que integran la actual Legislatura. Se busca cabildear una sola agenda de trabajo de parte de los legisladores mexicanos para ponerla en la mesa, donde del lado de los estadounidenses (se espera una delegación de no más de seis integrantes) harán lo propio para buscar una sola ruta con el propósito de atender las necesidades de ambas partes.

Cuitláhuac enturbió caso de asesinato. Se confirmó ayer que está muerta la mujer de 31 años de nombre Viridiana Moreno de quien el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que no estaba desaparecida como lo denunciaron familiares, el pasado mes de mayo después de salir a buscar trabajo y no volver a casa. “Ya lo atendí (el caso); no está desaparecida, está resguardada”, lo dijo el 25 mayo pasado, tan sólo cuatro días después de presentarse la denuncia de que la joven salió a buscar trabajo y no regresó a casa. Apenas en un comunicado de dos párrafos, la Fiscalía General del Estado informó que, el segundo peritaje, confirma que los restos encontrados en Chachalacas son de Viridiana, por lo que el mandatario está obligado a explicar qué hay detrás de la historia de la joven que salió a buscar trabajo, debido a que la fecha en que fue descubierto el cuerpo cercenado de Viridiana Moreno, éstos fueron presentados a la familia días después, por lo que la declaración del gobernador sólo generó confusión en el caso, sin que hasta el momento de la presentación de los segundos estudios científicos sepan realmente qué sucedió y cómo fue el asesinato.

Uppercut: Dejan narcomensaje en cuerpo de mujer a alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, tras pedir “cobro de facturas a quienes no pagaron y ahora ella contesta: “Mi vida y la de los tijuanenses está en manos de Carpio” para que los capture, en referencia al fiscal Ricardo Iván Carpio.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL