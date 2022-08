En la plenitud del poder

¿Ha sido Andrés Manuel López Obrador un presidente con mala suerte?

Prácticamente frente al cuarto informe de gobierno --hablando en los términos clásicos de la política-, y a unos pasos del quinto año del sexenio --aquél que los antiguos priistas describían como el de la “plenitud del poder” presidencial y, al mismo tiempo, el anuncio del ocaso-, se lo planteamos a Gabriel Guerra Castellanos.

Al analista político no le cabe duda. Para él, AMLO ha sido “un Presidente con mala suerte al que tendremos que juzgar a la luz de todos esos infortunios globales (la pandemia y la guerra contra Ucrania, principalmente) que se le han presentado en la puerta de su casa”.

Comenzamos la charla con algunos de los comentarios de Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, en su séptima misiva al tabasqueño. Su desesperanza al ver que en vez de que llegara a la presidencia un hombre más sabio –dadas las vicisitudes que pasó como opositor-, tengamos un hombre contradictorio y con muchos rencores encima.

El presidente y director de Guerra Castellanos & Asociados arranca, a su vez, su análisis así:

Diría dos cosas: Dante caminó con López Obrador muchos años y ha enfrentado también problemas y enemigos muy poderosos, entonces, no es una perspectiva cualquiera. Siempre he dicho que son muy peligrosos los hombres y mujeres en el poder que nunca han perdido, porque llegan con esta arrogancia, con este hubris del que cree que lo puede todo. En ese sentido coincido en la primera parte de la observación de Dante: yo también hubiese pensado que López Obrador sería un hombre más empático, más conciliador, después de todo lo que ha enfrentado.

Y si me preguntaras cuál es la mayor deficiencia de esta administración o de la presidencia, yo te diría, precisamente, ese tono de enojo, de golpeteo, de una conducta que me parece poco presidencial. Entiendo que sus críticos lo atacan, le inventan…, no es que estén precisamente de vacaciones. Pero aun así creo que el presidente pudo y debió haber sido y podría todavía ser, un hombre más conciliador, más tendedor de puentes, porque además se puede dar ese lujo con los niveles de aprobación que tiene. Está en 60 puntos, pero muy bien podría andar en 70, sostiene Guerra.

No digo que se abrace con sus peores críticos, apunta. Hay algunos, lo sabemos, que no son precisamente duraznos en almíbar, pero creo que hay un sector en la comentocracia, en la economía, en los medios, en la sociedad civil, que no es radicalmente anti lopezobradorista, que puede ser receptivo y que también ha sido maltratado.

El tema de la sucesión adelantada aparece también en la entrevista para el HeraldoTv. Su opinión no está muy alejada de lo que algunos de los afectados de la propia 4T piensan:

-Yo creo que va en detrimento de la administración, del gobierno, que se vuelve esto un distractor. El que los titulares de Gobernación, de Relaciones Exteriores, la jefa de gobierno de la entidad más poblada e importante económicamente y políticamente del país, anden ya en ese tema, pues sí es un distractor y me parece innecesario para la gobernanza.

Pero por otro lado, subraya Gabriel Castellanos, lo que habrá alcanzado con ello López Obrador, es poner a todo mundo hablar de sus precandidatos todos los días, en todos las mesas, en todos los espacios de opinión. En todas partes estamos hablando de sus tres precandidatos, y del cuarto, que también está en la conversación.

¿La oposición?

La oposición evidentemente no ha encontrado sus corcholatas. Pareciera que la oposición solo funciona con latas que se abren, así, y no te queda nada en la mano.

Desde su perspectiva, en la oposición no solamente no han logrado encontrar a dos o tres figuras mínimamente atractivas, sino además pareciera que es el juego de, ‘okey, inventemos o saquemos una carta cada dos o tres semanas, a ver si pega’. Y pues se dan cuenta que no pega y entonces la dejan de lado.

Con muy pocas excepciones, muy honrosas, la verdad que no hay uno, o una, que haya mínimamente haya mínimamente pasado, ya no digamos la prueba del ácido. A la primera salida al aire se han marchitado muy rapidito.

GEMAS: Obsequio del senador Emilio Álvarez Icaza: “La ecuación es simple: si es un crimen de Estado, no se puede exonerar a EPN (Enrique Peña Nieto) y al general Cienfuegos”.

