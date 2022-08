La salida de Rosario Robles: ¿Nuevo mensaje a EPN?

“Aguanta Rosario”. Fue la petición del ex presidente Enrique Peña Nieto a quien fuera su principal estratega en materia de políticas públicas destinadas a la captura de simpatizantes entre los numerosos y poblados grupos de mexicanos que sobreviven a la pobreza en un estado de ánimo que podría convertirse de una protesta social en una protesta violenta.

Los indicios de que el destino de los “recursos” que generó la llamada Estafa Maestra estarían destinados a fortalecer los programas sociales y con ello fortalecer la presencia gubernamental en el ánimo de los millones de marginados de México.

Como ello nunca ocurrió la vinculación de la secretaría de desarrollo social con la Estafa Maestra se difundió como un hecho que conmocionó, sin duda, a la opinión pública y con ello el nombre de Rosario Robles apareció como la pieza clave de la operación.

Con el de Rosario Robles se empezó a analizar la participación de nombres de algunos de los que tenían influencia política mayor que ella, como Luis Videgaray y, obviamente, del propio ex presidente Enrique Peña Nieto.

De la misma manera algunos de los que fueron colaboradores de Robles en SEDESO, como Emilio Zebadúa, quien permanece al parecer protegido por ser una especie de testigo protegido de las autoridades.

Lo cierto es que Rosario Robles sale de prisión después de casi dos años de estar en condiciones de haber cumplido la petición de Peña Nieto de aguantar. Y aguantó todo lo que se le vino encima a pesar de que la opinión pública ya había condenado la operación que sustrajo los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tenían ni la infraestructura ni la personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existían.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.

Lo cierto es que Enrique Peña Nieto recibe dos mensajes de la 4T que se resumen como, lo consigna El Heraldo de México en sus ocho columnas de ayer, los siguiente mensajes políticos: Sale Rosario, Entra Murillo.

LA IP PREOCUPADA POR EL FUTURO DEMOCRÁTICO DE MÉXICO.

Las manifestaciones de organismos de real importancia y con un peso específico manifiesto entre lo opinión pública acerca del futuro de la democracia en México con vistas al proceso que renovará la presidencia de la república en el año 2024.

Javier Treviño, secretario ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial, ha señalado que la preocupación de la iniciativa privada por el futuro de la democracia en México, de ninguna manera debe leerse como una confrontación de los organismos empresariales con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Treviño hace eco de las declaraciones, en principio del presidente del CCE, Francisco Cervantes.

Treviño, dice que Roger Martin, profesor de la universidad de Toronto, en relación a la democracia, argumenta que resolver los problemas de los clientes requiere una nueva forma de pensar, un modelo diferente. No sugiere que sus alternativas sean los modelos correctos o perfectos. Simplemente cree que hay mejores y peores respuestas a los problemas, en lugar de respuestas correctas e incorrectas.

Aunque es un libro de negocios, nos obliga a pensar en sus postulados como una guía de lo que serán las nuevas reglas de la sucesión presidencial en México.

La democracia debe estar protegida por líderes sociales y políticos reales. En México un líder social como López Obrador, por lo pronto, no tiene competencia al frente.

Los dirigentes de partidos políticos viven graves crisis de unidad en sus organizaciones.

Mario Delgado, tiene un verdadero crucigrama en las auto promociones, todas ellas legítimas y lógicas, de las principales corcholatas de MORENA como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Por el contrario, en el PRI, el PAN y el PRD, presuntos integrantes de la Alianza Opositora, no encuentran un líder de peso político específico al que tienen las corcholatas de MORENA.

Movimiento Ciudadano de pronto tiene un candidato emergente en Luis Donaldo Colosio Riojas, quien aparece en las encuestas más reconocidas, condición que no logran ni Enrique Alfaro, Samuel García y el propio Dante Delgado.

Por ello desde el próximo domingo en este espacio analizaremos, como un adelanto de lo que pudiera ser el Handicap Presidencial, el comportamiento semanal de las corcholatas de todos los partidos.

Nos vemos la semana siguiente con el ensayo del Handicap.

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

JOSECAMACHO@GMAIL.COM

@JLCA007

MAAZ