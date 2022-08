El Presidente y el embajador

Los entornos nacionales son harto inestables, porque las narrativas políticas cambian velozmente. Un ejemplo es el cambio de narrativa que el embajador Salazar realizó con el Presidente López Obrador. Le cambió la jugada diplomática abruptamente entre los dos países, con su comentario en torno a la necesidad de priorizar la lucha contra el crimen, el terrorismo y la violencia, literalmente descartando problemas alrededor de la negociación sobre el T-MEC. No redujo el problema; lo hizo más grande.

Es un cambio de narrativa por parte de Estados Unidos porque pone al narcotráfico, su violencia y el terrorismo en el centro y corazón de la relación bilateral. Parecía decir “olvídense del T-MEC y esas nimiedades…concéntrense en violencia y terrorismo”. El Presidente López Obrador se desconcertó con ese viraje, y no atinó a decir más que sus frases trilladas y vacías como “el mal no se enfrenta con el mal, sino con el bien o “el fuego no se combate con más fuego” para rematar con un “somos distintos” y “nosotros no andamos poniendo alertas a viajeros mexicanos a Estados Unidos”. El desconcierto presidencial se puede medir y palpar por su confusa respuesta defensiva al alegato del embajador.

¿En qué es un cambio de narrativa? En que AMLO suponía que tenía el control de las cartas sobre las negociaciones del T-MEC, con la narrativa ingenua expresada por Tatiana Clouthier de que a México no se le puede probar nada sobre violaciones al T-MEC, porque no ha reformado la Constitución. Ni lo hará, por cierto.

Con ese argumento mexicano de que “yo no hice nada”, Estados Unidos parece estar decidido a elevar la apuesta. “La violencia terrorista en México”, sostiene el embajador Salazar, “desincentiva la llegada de nuevas inversiones e incentiva a los capitales ya instalados a irse a otros países”. Entonces, la discusión no es solamente el T-MEC en materia de inversiones energéticas, sino todas las inversiones, las actuales y las que pudieran venir, pero que no llegan por la incertidumbre jurídica y por la violencia, hacia cualquier sector de la economía.

Aparte de su respuesta dada en Tijuana directa al embajador Salazar y a Washington sobre violencia y terrorismo, AMLO agregó un elemento adicional. Para no hablar de terrorismo, que en Estados Unidos recibe una especial consideración jurídica que permite distintas acciones a las tradicionalmente reconocidas por la diplomacia, el Presidente se refirió a acciones “propagandístas de las bandas ilegales” que operan en esa parte del país.

Obviamente se refería a las diversas acciones por parte del crimen organizado que, por distintas razones, explotaron en varios estados de la República. Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, Baja California, Colima y, en menor grado, en Zacatecas, Veracruz y Sonora. Sin olvidarnos de la violencia consuetudinaria de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Tabasco.

Detrás del comentario del embajador subyace una amenaza. La posibilidad de declarar a México un país oficialmente semi controlado por el narcotráfico y, por tanto, una amenaza terrorista para Estados Unidos, puede lograr algo que López Obrador no debería desear: la debacle económica de México, devaluación de la moneda, desempleo galopante. Ah, pero con la soberanía nacional intacta, como virginidad. No sirve para nada.

En este contexto de situaciones, López Obrador participó, virtualmente, en la reunión de CELAC, celebrada el viernes pasado, bajo la presidencia de Argentina. Ahí lanzó una diatriba contra el intervencionismo con pretensiones de dominancia sobre América Latina, por parte de Estados Unidos y Canadá. Convocó a los países de la región a organizarse y, aprovechando la ausencia de Brasil, quiso, una vez más, colocar a México como líder de la región (América Central, el Caribe y América del Sur). Al igual que su propuesta anterior de que todos los países de la región se salieran de la OEA y tuvo un total fracaso, este llamado también cayó en oídos sordos. ¿Por qué?

Ningún gobierno de América Latina le cree lo que dice a López Obrador. Han sido demasiados los ejemplos de su doblez en la política internacional que todos desconfían de él. El ejemplo más reciente fue su “boicot” a la Cumbre de Las Américas, reunión auspiciada por Biden. No asistió a la reunión pero, como premio, recibió una visita dorada a la Casa Blanca. Todos los gobernantes tomaron el boicot y la retórica que lo acompañó por lo que fue: una maniobra interesada por montarse en un supuesto liderazgo latinoamericano, para sacar alguna ventaja en su negociación con Washington.

Por eso, el llamado de López Obrador en CELAC contra Washington y Ottawa cayó en un vacío. La fuerza y prestigio de México ante el mundo y, especialmente, ante América Latina, se han dilapidado por la política doble-cara de López Obrador. Ningún país cree en la sinceridad de López Obrador, y todos buscan descubrir el intento de manipulación. La palabra de México es tomada por lo que es: inconfiable como socio, traidora como política.

En su negociación ante Estados Unidos y Canadá, México va solo, sin acompañamiento solidario latinoamericano. El único que hablará a favor de López Obrador será Evo Morales, y posiblemente los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¡Vaya timo de política exterior!

El malestar de AMLO contra Salazar es porque el embajador le arrebató la palabra, y le obligó a responderle. Le cambió la narrativa que traía el Presidente. Nada le enfurece más que eso. Y está solo México ante sus socios porque América Latina duda de la sinceridad mexicana.

La narrativa del embajador de ampliar la discusión entre México y Estados Unidos sobre la violencia es, también, incómoda para López Obrador porque le abre otro flanco, que no es solo el de los inversionistas. Es el flanco militar. Ya hay descontento “grave” entre la oficialía sobre la política hacia la criminalidad, al igual que sobre el desgaste de la reputación pública que arroja, negativamente, para las Fuerzas Armadas. Y crea una división entre militares al servicio de la nación y la Constitución, y aquellos dedicados a los negocios y el enriquecimiento personal.

El enojo del Presidente con el embajador es que el cambio de narrativo lo atrapó con los dedos en la puerta. Y no halla cómo extraerse de su pantano, en el que inexorablemente se hunde.

POR RICARDO PASCOE

ricardopascoe@gmail.com

@rpascoep

MAAZ