Dante pide reflector

Nos hacen ver que el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, está buscando la forma en que el presidente López Obrador lo voltee a ver. Esta semana le mandó una nueva carta en donde lo vuelve a criticar, pero el titular del Ejecutivo federal no le ha respondido. Nos cuentan que, no será la última misiva que le mande, pues su intención es colocarse como el real opositor a la 4T. Lo que ya logró es que Va por México se rinda y no le insista más en integrarse a la alianza.

Replicará programas de la CDMX

Resulta que el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, busca llevar programas de la CDMX a su estado. Ayer se reunió con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para revisar las políticas más exitosas de su gestión. Ella le expresó su disposición para apoyarlo con asesorías en asistencia social, movilidad, transporte y seguridad pública.

Es lo mismo, pero no es igual

Nos hacen ver que, al final, la investigación sobre el caso Ayotzinapa realizada por la subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, llegó a la misma conclusión que la del sexenio pasado: no hay evidencia de que los muchachos estén vivos. El informe, presentado por Alejandro Encinas, sólo aderezó el asunto afirmando que se trató de un crimen de Estado.

García, el rival a vencer

Ayer le contamos aquí que el ex jefe de los superdelegados, Gabriel García, busca presidir la Mesa Directiva del Senado, y resulta que ahora es el rival a vencer. Y es que el líder de la Jucopo, Ricardo Monreal, dio a conocer que ni Alejandro Armenta ni José Narro tienen el consenso de las bancadas, y puede que el tema se resuelva en una tómbola, como propone García.

Propuesta provocadora

Por cierto, en la Cámara de Diputados, también se cuecen habas. La bancada del PAN, que coordina Jorge Romero, va con todo para quedarse con la Mesa Directiva. Y como, por razones de equidad, no puede proponer a un hombre, igual que en el Senado, decidió que su carta fuerte podría ser la ex primera dama Margarita Zavala, aunque se prevé fuerte oposición de Morena y afines.

