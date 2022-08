Perder las manufacturas de exportación es un escenario sumamente lejano y potencialmente catastrófico para la economía mexicana. En el marco del T-MEC, es casi imposible. No obstante, hay cuatro fenómenos que no debemos perder de vista y que alimentan la idea de que México no tiene garantizada su alianza manufacturera con nuestro país vecino. El primero es la idea del gobierno de Estados Unidos de empujar con recursos millonarios la estrategia de Made in America, para lo cual la reciente Ley de Reducción de Inflación que promulgó Joe Biden tiene fuertes componentes que detonarán energías limpias y empleos manufactureros de alta especificación en ese país. Esta estrategia es el aterrizaje verdadero de las ideas de Donald Trump para revivir la manufactura automotriz en Detroit.

El segundo fenómeno es el concepto de friend shoring, que se refiere a la proveeduría que desean los estadounidenses hacia el futuro y para lo cual desean aliarse con países de Asia, como Corea del Sur, Indonesia, Malasia o Vietnam. Cada día, con mayor frecuencia, altos funcionarios estadounidenses hacen giras a esas naciones buscando configurar la alianza y asegurando proveeduría. Incluso la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, hizo una gira reciente a esos países para estrechar los lazos (gira que, por cierto, nunca ha hecho en México). El tercer fenómeno es la ausencia de una política pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al respecto. Si bien la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, sí se refiere a la oportunidad del nearshoring, parece navegar en solitario.

Este gobierno descansa en la idea de que el T-MEC ya se firmó, y con eso basta: la inercia nos bendecirá. Pero eso es un error. Es necesario crear una estrategia para las manufacturas del futuro, y eso aún no lo tenemos.

Y el cuarto fenómeno es la ausencia de emprendimientos manufactureros. Si bien México está arrojando empresas nuevas en el terreno tecnológico (notoriamente para el sector fintech), no se observa un número elevado de empresas novedosas que aprovechen las oportunidades en autonomía vehicular, electrificación, internet de las cosas, o manufactura de equipos para las energías limpias.

¿Cuál es el riesgo para nuestro país? Quedar relegado a manufacturar productos de bajo valor agregado, como textiles o componentes no inteligentes de aparatos sofisticados. Sería una tragedia si dejamos pasar la oportunidad de las industrias del futuro. ¿Lejano?, sí. ¿Imposible?, no.

FERNANDO MARTÍNEZ

Hoy rendirá protesta Fernando Martínez como nuevo líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos de la República Mexicana (Sitihga). Es un abogado del ITAM que tendrá entre sus primeros mensajes crear conciencia sobre el alto impacto que está generando la ola de violencia que azota al país.

POR CARLOS MOTA

PAL