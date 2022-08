Guardia Nacional y violencia criminal

Cuando la 4T ganó la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso en 2018, quienes formamos parte de este movimiento teníamos plena conciencia de que la pacificación del país y la disminución de la delincuencia no se lograrían de la noche a la mañana, sino que sería una labor cuyos primeros resultados tardarían en verse, por eso había que sembrar ya las primeras semillas.

Como Presidente, AMLO jamás ha evadido su responsabilidad; su compromiso de pacificar el país es permanente, por eso, todos los días a las 6:00 a.m. lleva a cabo reuniones con el gabinete de seguridad, pero eso no implica que repita las mismas estrategias fallidas del pasado, y mucho menos que tenga el mismo desprecio por la vida e integridad de la población civil que tenía Calderón, para quien las muertes de inocentes no eran más que daños colaterales, o de plano acusaba —sin sustento— de ser parte de la delincuencia.

La creación de la Guardia Nacional respondió a la lógica de sentar la ruta para el regreso de los militares a sus cuarteles, pero también para consolidar a las instituciones civiles, a fin de que tuvieran condiciones de asumir la responsabilidad de la seguridad pública. Debemos reconocer que no se vislumbra cercano el día en que las instituciones civiles sean suficientemente sólidas y confiables para asumir la responsabilidad. Por eso es que, desde hace un año, AMLO ha considerado adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, idea que, en principio, en el PT tomamos con reservas, pues si bien creemos que la responsabilidad de la seguridad debe recaer en instituciones civiles, también somos conscientes de que hoy por hoy éstas no son confiables. Pero estamos abiertos a analizarlo porque creemos que el tema de la seguridad debe discutirse para explorar soluciones y porque respaldamos la labor del Presidente.

La semana pasada se registraron graves actos de violencia delincuencial en varios estados, que lamentablemente cobraron vidas humanas y una vez más la oposición, oportunista como es, aprovecha para golpear políticamente al gobierno.

AMLO no elude su responsabilidad, pero debería exigir a los gobiernos locales que dejen de ser omisos en el combate a la delincuencia y tibios en garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La oposición se lava las manos atacando al gobierno federal por la estrategia de seguridad, y hasta lo responsabiliza de la violencia, pero casualmente no dice que tres de las cuatro entidades donde sucedieron los hechos son gobernadas por PAN y MC, y que no por tratarse de delincuencia organizada los gobiernos estatales dejan de tener responsabilidad en la seguridad pública.

La intención del Presidente de adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, con un acuerdo y no una reforma, es consecuencia de la cerrazón de la oposición; el asunto debería discutirse en el Congreso pues lo importante es buscar soluciones, pero la oposición, a priori, dijo no.

En el PT respaldamos la labor de AMLO para pacificar el país, y en el próximo periodo de sesiones del Congreso trabajaremos para proponer soluciones que le devuelvan la tranquilidad a la gente.

