Bomba laboral estallará en 2024

Una muy peligrosa bomba laboral estallará a partir de 2024 y será el gran desafío del siguiente Presidente de México. De hecho, ya se manifiesta: viene una gran escasez de trabajadores calificados, y en el siguiente sexenio se convertirá en el más grave problema de política pública laboral que jamás hayamos visto, porque el crecimiento del PIB dependerá de una fuerza laboral que languidecerá a velocidad inusitada.

Prácticamente en todas las industrias y en todas las regiones del país se sienten los efectos de la escasez de personal, desde la industria de la construcción en Jalisco, hasta las plantaciones agroalimentarias de Sinaloa, todas sufren: cementeras, empresas de servicios, hospitales, turismo, todo… El problema se hará evidente a los ojos del país en poco tiempo, y el próximo gobierno no podrá esconder el enorme desafío que tendrá enfrente.

Hay varias derivaciones de este problema. Uno es que México tendrá que hablar de inmigración, un fenómeno que ha empezado. Ahora es posible ver choferes españoles, ilegales, ofreciendo sus servicios en la capital del país, o dependientes de tienda venezolanos, también ilegales, que ahora envían remesas a través de Western Union a Caracas (como por décadas lo han hecho los mexicanos desde Estados Unidos hacia acá).

Una de las firmas que más ha subrayado esta problemática es InfoBlock, la empresa mexicana de tecnología, de Gregorio Kachadourian, dedicada a la gestión integral de recursos humanos y talento. Esa empresa es quizá la que cuenta con el mejor diagnóstico de la problemática futura para la economía y las corporaciones nacionales.

Pero será la Secretaría del Trabajo la que enfrentará el problema mayor. La política pública ha pasado de gestionar huelgas en el pasado, a corregir en este sexenio la relación laboral entre sindicatos y empresas bajo las nuevas reglas del Tratado México Estados Unidos, Canadá (T-MEC), para pasar en el futuro a calibrar la urgencia de contar con trabajadores si queremos que la economía crezca.

El problema quedará agravado en los siguientes años porque las ayudas sociales han sido posicionadas como un derecho, a insistencia de la izquierda, y hay quien ya no quiere trabajar ni capacitarse. Esta situación ya arrojó un problema que en Estados Unidos no se puede resolver: actualmente hay 5.5 millones de vacantes para las que no se encuentran trabajadores en ese país. Es grave.

CANSINO

El laboratorio CanSinoBIO, que dirige Mariana Durán en América Latina, anunció el establecimiento de un centro de producción y distribución de vacunas en alianza con la empresa mexicana Drugmex, en el municipio de El Marqués, en Querétaro. La capacidad de producción será de 90 millones de dosis de vacunas y se realizó una inversión de 40 millones de dólares. La transferencia de tecnología ya se realizó.

