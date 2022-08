Nuevos cambios en el gabinete

Es probable que se trate de rumorología y nada más, pero una fuente confiable me asegura que los cambios en el gabinete no se detendrán en Leticia Ramírez. Que el Presidente, en ese ámbito también, está dispuesto a dejar huella, y usará los siguientes dos años y medio para diseñar un entorno comprobadamente leal que, asegura, tendrá la oportunidad de pasar a la historia de su mano, como el ejército de fieles que acompañaron al Primer Caudillo de la Nación en el camino hasta Utopía. Se dice, por ejemplo, que habrá un nuevo cambio en la Secretaría de la Función Pública, que será asumida en las próximas semanas por René Bejarano.

Al parecer, el licenciado López calibró seriamente la opción de Manuel Bartlett, convencido de su probidad, gracias a una columna de Jorge Zepeda Patterson, que retrata al titular de la CFE como un paradigma de talibanismo anticorrupción (hagan de cuenta un Elliot Ness del priismo ultramontano).

Al parecer, se consideró también la posibilidad de darle ese cargo, a modo de compensación, a John Ackerman, muy molesto porque en las elecciones internas no repartió dinero y se quedó con algo así como ocho votos y medio (no tengo las cifras a mano, disculparán ustedes y el doctor doctor).

El hecho de que la SFP estuvo a cargo de su esposa, Irma Eréndira Sandoval, explicaría el enfriamiento de sus mensajes en redes sociales, que hace un par de años todavía incendiaban de pasión el mundo virtual (y, esperamos, la alberca fálica de su casa en Tepoztlán).

Otro cambio tendrá lugar en la planta nuclear de Laguna Verde. El Presidente, con una agenda clara, quiere poner alto a la cadena de alarmas que han brotado de la central desde 2018. Veracruz es un estado clave para el licenciado, por dos razones: es un estado beisbolero y se elaboran unas picaditas de cazón de extraordinaria calidad.

Aunque en radio pasillo se aseguraba que la dirección quedaría en manos de Nico, el que fue chofer del Presidente, cuando el Presidente usaba tsurus, o de Juanito, el efímero delegado por Iztapalapa-estrella del cine de ficheras-ambulante-luchador, todo apunta a que la conducción de la planta quedará en manos de un sargento primero del Ejército. No se ha filtrado su nombre, pero se sabe que, en los 80, estuvo a cargo del generador de gasolina, en una base de la Huasteca. De vuelta al nombramiento de Leticia Ramírez, en el entorno presidencial la noticia, me dicen, no fue bien recibida. Se esperaba un nombramiento de corte poético-intelectual, tipo Marx Arriaga, y no el de una mujer con una licenciatura trunca en Antropología y una experiencia docente que se remonta a 1984.

El Presidente, sin embargo, está mandando un mensaje claro. Bueno: claro, salvo por un detalle que ojalá nos aclare Comunicación de Palacio Nacional: el nombre, ¿se escribe Leti o Lety?

