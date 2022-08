Misoginia rumbo al 2024,…y ¡honestidad en inversión!

La Cuarta Transformación consiste en trabajar con honestidad para que el pueblo tenga más beneficios; un claro ejemplo es que el gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum, otorga becas universales, construye universidades, espacios culturales gratuitos y parques que dan lugar a la sana convivencia y a la reducción de desigualdades.

Esto, porque la honestidad en inversión de recursos se traduce en buenos resultados y en beneficios para las personas como la recuperación de 16 parques tal cual el Parque Cuitláhuac en Iztapalapa, el Bosque de Aragón y Cantera en Coyoacán.

Ahora se hace más con menos dinero; esa la manera como el gobierno capitalino está trabajando en la ciudad; antes no se hacía, “hay un exdelegado que anda huido en Chile”, comentó la Doctora Sheinbaum en días recientes al inaugurar Pilares Huayamilpas en la Alcaldía Coyoacán.

Antes, para acceder a los espacios públicos había que pagar, hoy las cosas han cambiado por eso la doctora Sheinbaum extendió hace poco una invitación: “¡La vida es para disfrutarla, para sonreír. Les invito a relajarse en nuestros 16 parques nuevos y rehabilitados de la Ciudad de México!”.

Su visión de sustentabilidad implica que la restauración de la red ecológica de la ciudad vaya de la mano con la restitución de los derechos ambientales de todas y de todos.

Sembrando Parques es una iniciativa del Gobierno Capitalino que consiste en la creación y rehabilitación de la infraestructura ambiental para crear y regenerar espacios dignos con el fin de estimular la convivencia y promover el fortalecimiento del tejido social entre las y los habitantes de la Ciudad.

En consecuencia, con Sembrando Parques se han sembrado 175 mil árboles, arbustos y plantas con una inversión de 1,332 millones de pesos; y con estas acciones se beneficiará a más de 6.3 millones de capitalinas y capitalinos.

De hecho el Parque Ecológico Cuitláhuac fue reconocido con el primer lugar en la categoría de Bosques de la novena edición de los “Premios Verdes 2022”, galardón relevante en Iberoamérica otorgado a los proyectos sostenibles de protección, preservación y restauración de la biodiversidad de ecosistemas.

Los Premios Verdes surgieron en Ecuador en el marco de la Cumbre Internacional del Medio Ambiente (CIMA) en 2013, y a partir de 2014 se extendió a nivel internacional. Actualmente el festival ha premiado a cerca de 18 mil proyectos en Iberoamérica; proyectos de alto nivel.

El Parque Ecológico Cuitláhuac también ha recibido el reconocimiento de los premios Bandera Verde en la categoría de Buena Gestión y Conservación de Parques, y fue finalista en el Festival del Mundo de la Arquitectura 2021.

Ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, el Parque Cuitláhuac fue construido en un 90% con materiales reciclados sobre lo que alguna vez fue un basurero, actualmente el Gobierno de la Ciudad de México ha intervenido en 82 hectáreas del mismo con una inversión de 432.2 millones de pesos.

Los humedales habilitados en el lugar permiten el incremento de flora y fauna, mientras que los jardines polinizadores benefician los hábitats para ciertas especies generando condiciones de forestación, captura de CO2, producción de oxígeno e incremento de humedad.

MISOGÍNIA RUMBO AL 2024

Por otra parte me parece un acto misógino no aceptar que la Doctora Claudia Sheinbaum va ganando; es muy misógino por parte de algunos compañeros candidatos hombres, decir que si una mujer les va ganando es porque no hay piso parejo. Lo que hay es equidad.

Es como afirmar que una mujer no puede ganar ¡Claro que hay piso parejo, y claro que en todas las mediciones hoy en día, va arriba Claudia!, como lo dije en una entrevista reciente con La Silla Rota.

Considero que el método Delgado es el más conveniente, lo conozco de primera mano por los resultados favorables que arroja, como ocurrió en la elección más reciente para gobernador en Hidalgo donde estuve y fue absolutamente limpia, democrática y trasparente.

Primero se hizo una encuesta de conocimiento en la que se descartó un número importante de precandidatos, en el caso de Hidalgo fueron 52.Luego quedaron 6 y a partir de ese número sea aplicó la encuesta de conocimiento para definir al candidato o candidata de Morena.

Sé que no habrá injerencia desde Palacio Nacional para elegir a la candidata o candidato rumbo a la sucesión presidencial. La decisión vendrá de la encuesta final.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que respetará el resultado del proceso de Morena y todos deberemos cerrar filas con la o el ganador para continuar con la Cuarta Transformación.

Cada uno de los que apoyamos a Claudia Sheinbaum somos demócratas, y debemos aceptar y reconocer que en este momento las encuestas la ponen a ella arriba dando a cada quien lo que le corresponde y ¡eso se reforzará hacia el 2023!

Habrá justicia porque como decía Simón Bolívar, la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad, sobre la base de cualquier sociedad.

POR CESAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

