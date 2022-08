El ritmo del cambio por la adopción de la tecnología en la producción

Hay que distinguir entre la adopción de la tecnología entre los usuarios y la adopción de la tecnología en la producción.

Es muy probable que pienses que la tecnología llega al mismo tiempo en todos los sectores y hay confusión al respecto como se señaló anteriormente.

La realidad es que seguro tienes tecnología a la mano, entre celulares, tabletas y computadoras, sin embargo, se trata de aquella que te sirve, para procesos personales, en general, o muchas veces para tener mas exposición a redes sociales, conexiones de internet y con respecto a las personas jóvenes e infantes para realizar tareas que les sean útiles escolarmente. Muy pocas de esas herramientas son para trabajo, pero aún cuando, fuera para desempeñar tu labor no constituye adopción de tecnología en la producción que es diferente.

Como ya platicamos el trabajo que se desempeña desde aditamentos personales, no debe ser confundido con la adopción de la tecnología en la producción que se refiere a inversiones para generar nuevos procesos productivos o para hacerlos más eficientes. Estamos hablando de la conversión de sistemas y, por lo tanto, de las áreas de recursos humanos que tendrán que actualizarse, lo cual no ocurre de forma inmediata.

Algunas empresas tienen cambios de tecnología productivos de forma acelerada, pero no se puede esperar lo mismo del resto que se refieren a las micro, pequeñas y medianas empresas. Consorcios económicos que apenas sobreviven con los requerimientos que arrasan con sus posibilidades de crecimiento.

Tener tecnologías de alto perfil requieren permisos nacionales e internacionales, economía para adquirirlas, pero sobre todo se requiere personal capacitado para el desarrollo, manejo y reparación de los equipos.

En ese sentido, México se encuentra en el lugar 51 de 137 países, según el índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

Pero según el siguiente diagrama. Podrás apreciar que el lugar que ocupamos no es uniforme ya que dentro de las categorías que se califican tenemos malos índices.

En cuanto a los retos para México, se siguen detectando inhibidores a la competitividad en las instituciones, con una percepción negativa sobre la eficiencia del gasto de gobierno, la protección de los derechos de propiedad y la independencia del poder judicial. México sigue rezagado en el mercado laboral, con una baja participación de la mujer en la fuerza laboral (0.59 mujeres por cada hombre).

Como podrás detectar dentro de los peores desempeños, se encuentra el área laboral, y no es una sorpresa. En realidad, el rezago comienza, cuando no tenemos idea sobre qué temas enseñar a los estudiantes para los nuevos trabajos que se perfilaran dentro de 20 y 30 años, pero tampoco lo hubo en el pasado. Por lo cual, muchas personas dentro del engranaje laboral no tienen el nivel necesario para poder tener acceso a la nueva tecnología y, es que, nunca se realizó un esfuerzo conjunto en políticas correlacionadas, o necesarias, que impactaran, la proyección económica de nuestro país. Lo cual está afectando la posibilidad de desarrollo a mediano y largo plazo.

México se mantiene sin cambios en el Ranking de Competitividad del Foro Económico Mundial | Secretaría de Economía | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

La implementación de la tecnología en la producción de los procesos laborales, es mucho más lento porque necesitan ser reestructurados con base en esa tecnología. Carl Benedikt.

Ahora bien, el presente ¿está haciendo algo por cambiar esa tendencia? Debemos pensar que los cambios en tecnología y su adopción, deberían ser factores importantes para los gobernantes y sus políticas, pues de lo contrario el lugar de México, frente a otros países, tenderá a bajar aún más. Lo relevante de este aspecto, son factores que seguramente no pensamos en lo cotidiano. Quizá si te planteo el hecho de que cada vez más, tendremos personas con bajas o nulas expectativas de trabajo, los cuales originen una nueva clase de personas, sin empleo, le puedas dar importancia a este asunto. Ya que no basta el saber ingles u algún otro idioma, ni que tampoco te den certificados de excelencia, ya que lo trascendental serán una serie de habilidades que juntos platicaremos en otra ocasión.

Debido a lo anterior, es sumamente indispensable que pensemos que quizá existan muchas más migraciones en búsquedas de trabajos, educación y seguridad que requieran de un futuro mejor y eso sólo se esta planteando en lugares, donde se ha demostrado la importancia de políticas públicas exitosas que estén pendientes de la mejora de sus habitantes. Reflexionar de forma simplista en que la mejor educación es aquella que es uniforme a un país, es no atender a las enormes diferencias de talentos o virtudes de las diversas personas que conforman éste.

Debido a lo anterior, tenemos a miles de jóvenes que salen de la misma carrera, ingeniería o educación tecnológica. Con diversos tipos de niveles educativos y por lo tanto, unos con trabajos y los demás sin encontrar donde ejercer, pues la calidad es indispensable para el desarrollo de la nueva concepción de trabajos nuevos.

Así que, aceptémoslo sabemos menos de lo que creemos.

POR SARA MORGAN

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

@MORGANSAREL

CAR