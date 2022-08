No me atrevería a decir que la situación de México está peor que nunca, porque lamentablemente, si a algo estamos acostumbrados los mexicanos, es a la violencia, a las crisis económicas, a la corrupción y a la incapacidad gubernamental; pero de que las cosas no van bien, nadie debería negarlo, y aún así, por increíble que parezca, gran parte de la población está tan obnubilada, que sólo ve bondades en nuestro actual gobierno.

Todos los males se nos están juntando. La inflación alcanzó niveles no vistos en los últimos 20 años, cada vez es más difícil poder comprar lo básico; las obras emblemáticas de la Presidencia de la República, cuando no son inservibles o atentan contra la naturaleza, nos costarán a los contribuyentes miles de millones de pesos más de lo previsto; la violencia generada por el crimen organizado nos muestra escenas de terror sin precedentes.

Por si faltara algo, cada vez se observa con mayor fuerza la obstinación del gobierno para actuar a base de decretos, la decisión de limitar los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para obligar al uso del Aeropuerto Iinternacional Felipe Ángeles (AIFA) y la militarización del país sin la aprobación del Congreso de la Unión, son claro ejemplo de ello.

No podemos ir en la ruta correcta cuando las cosas van tan mal, ya han pasado casi cuatro años del actual gobierno, ¿cuánto tiempo más debemos de esperar?

Y no es que antes estuviéramos mucho mejor, pero por lo menos éramos más conscientes de nuestra realidad y queríamos modificarla; hoy gran parte de la población parece estar contenta con lo que tiene, se muestra complaciente ante la incapacidad y la arrogancia.

No existe una sola cifra que demuestre avances sustantivos en economía, seguridad o educación, aún así, muchos afirman que la 4T es el mejor gobierno de la historia.

Nuestro presente es consecuencia de nuestro pasado, de los grandes problemas que tampoco pudieron resolver los otros gobiernos, por eso tampoco es conveniente señalar lo errores actuales añorando el pasando.

La situación del país antes estaba mal, sigue estando mal y si no hacemos algo pronto, se puede poner mucho peor. Es hora de exigir a cualquier gobierno resultados concretos.

Por menos de lo que está pasando, en sexenios anteriores ya se habría movilizado la sociedad para protestar de alguna manera; pero algo cambió.

El partido gobernante continúa ganando elecciones y el Presidente mantiene niveles de aceptación sin precedentes.

Si el gobierno tiene tantas deficiencias y no ha resuelto los grandes problemas del país, ¿por qué la gente sigue apoyándolo? Sólo en dos rubros destaca la 4T, en su estrategia de comunicación y en las ayudas sociales, es en donde invierte la mayor parte de sus recursos y tiempo, ahí puede estar la respuesta.

Parece que ante la decepción acumulada por décadas, muchos mexicanos se cansaron de exigir resultados a su gobierno.

La antigua frase de los gobernantes romanos está más vigente que nunca: “Al pueblo, pan y circo”.

POR HÉCTOR SERRANO AZAMAR

COLABORADOR

@HSERRANOAZAMAR

PAL