Es Delfina

Al interior de morena EdoMex nadie duda que la Maestra Delfina Gómez se convertirá, en cuanto los tiempos legales lo permitan, en la candidata del partido de AMLO a la gubernatura. Quienes desde el interior del morenismo intenten colocar la idea contraria, escatimar o regatear respaldo a lo que ella significa y significará, estarían asegurando su lugar (parafraseando a AMLO) en el basurero de la historia, sin importar el tiempo del que date su “participación” en la política mexiquense.

¿Y esto por que es asunto de todes? Pues porque resulta paradójico que la apuesta de los partidos de la derecha que empujaba la narrativa de fracturas en morena haya encontrado coincidencias con quienes hasta hace poco eran promotores del consenso y hasta de una candidatura de unanimidad que evitara cualquier otro mecanismo de definición al interior de partido que encabeza las encuestas en el territorio mexiquense.

En morena la unanimidad y la uniformidad no existe. Sin embargo, a pesar de los amagues de sectores cada vez más disminuidos, lo que si existe y se fortaleció el pasado fin de semana es la unidad. La señal vino de la propia senadora con licencia y hasta hoy Secretaria de Educación cuando al recibir la noticia del resultado de la encuesta anunció una convocatoria si a dirigentes pero también a la gente de las comunidades y a quienes “andan en campo” que son quienes conocen las verdaderas necesidades de la gente.

En sólo unos minutos Delfina Gómez hizo polvo el discurso que se había intentado imponer como versión “oficial” de morena y que desde hacía tiempo se refería únicamente a la mal llamada clase política. No, la Maestra no habló de hacer una nueva constitución, la Maestra no habló de incorporar a los viejos mapaches del PRI como los entes articuladores de la estrategia electoral; no, la Maestra no blofeó sobre cuantas personas con encargos de elección popular la respaldarían, la Maestra no colocó sólo a un municipio como centro del universo.

Por supuesto que serán indispensables los respaldos, la operación política, el desgaste y desgajamiento de los adversarios, pero la Maestra dirigió un mensaje de inclusión y unidad a las bases que son quienes más lo necesitan.

Los adversarios externos de la senadora con licencia son más que conocidos, pero los aliados y los adversarios internos de la Maestra Delfina los conocerá en el siguiente tramo que implica la elección de la nueva dirigencia del partido puntero. La definición es clara, o se elige una dirección que trabaje en sincronía o internamente alguien estaría declarando una guerra no sólo a la ganadora de la encuesta sino a la ciudadanía mexiquense que fue quien le dio ese triunfo y que estoy seguro se repetirá en las urnas. Con independencia de estilos de conducción los dirigentes del morenismo están en un momento de definición se está por el proyecto de cambio y se está por la continuidad del régimen. Al tiempo.