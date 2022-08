El hombre detrás de la promoción de boxeo

El próximo sábado 20 de agosto Don King cumplirá 91 años, y es por ello que dedicamos esta columna a este personaje que, sin duda alguna, es uno de los más influyentes e importantes en la historia del boxeo mundial.

Existen libros y películas que describen su vida, pero no existe una producción oficial en la que él mismo la relate y quizá no existirá pues él se rehúsa a hacerlo con su afán de seguir siendo promotor de boxeo. En estas producciones se conoce un personaje obscuro y hasta casi diabólico, habría que estudiarse quién las publicó y ver qué había detrás de dichas obras, pues en ninguna se le hace justicia a lo mucho que ha logrado por el bien del deporte en muchas maneras diferentes.

El famoso Don nació en Cleveland y creció en barrios difíciles en medio de una sociedad en una época donde la discriminación racial estaba en pleno apogeo en ese país. No conozco bien su infancia, pero en su juventud él se dedicó a cobrar cuentas pendientes de la famosa lotería clandestina de ese entonces llamada “numbers”. Eventualmente se casó con Henrietta, quien era la encargada de ese negocio.

El promotor ha sido un miembro muy querido en la familia del Consejo Mundial de Boxeo. (Créditos: Especial)

Un mal día, al tratar de cobrar un saldo pendiente, se produjo un pleito en el cual falleció el deudor llevando a Don King a pasar cuatro años en la cárcel. Eso fue lo mejor que le pudo haber pasado ya que dedicó ese tiempo a educarse y, sobre todo, creando en sí mismo un plan de vida para cuando fuera liberado. Leyó innumerables obras y se cultivó con inspiración en los grandes personajes de la historia de su país y de la humanidad.

Al salir de la cárcel buscó cómo limpiar su nombre ante la sociedad, y fue entonces que logró hacer contacto con el entonces campeón Muhammad Ali, le ofreció hacer una pelea de exhibición para recaudar fondos para salvar un hospital que el gobierno había decidido cerrar por falta de fondos. Fue tal el éxito de dicho evento que, además, de salvar el hospital para seguir dando servicio a personas de su raza, Don King se dio cuenta que el boxeo podría ser un gran negocio.

Se convirtió en promotor de boxeo y así comenzó una gran carrera de éxito que ha durado ya... ¡siete décadas !

La audacia, imaginación y perseverancia lo llevaron a ser promotor de los más grandes peleadores, así como promover algunas de las más grandes funciones de boxeo de la historia de este deporte.

Las funciones de boxeo promovidas por King presentaban tres, cuatro y hasta cinco peleas de campeonato mundial en la misma velada.

Don José Sulaimán fue parte importante en la carrera profesional del estadounidense Don King. (Créditos: Especial)

Todo ser que tiene éxito encontrara resistencia y obstáculos a vencer, competencia desleal y ataques constantes cuestionando lo bueno y lo malo. Yo creo que lo más justo es hablar directamente con los boxeadores y estudiar sus casos y experiencias con Don King. Así como sucedió con uno de sus grandes campeones, cuando lo cuestionaron del por qué seguía con dicho promotor si supuestamente le estaba robando: “Si antes de él yo ganaba 10 y ahora gano mil, pues que robe todo lo que quiera”.

Don King logró promover el boxeo en grande, todas su carteleras se convertían en eventos de gran interés, logró captar la atención de los aficionados y traer millones de nuevos al boxeo. Sus carteleras siempre recibían un nombre atractivo creando una historia detrás de lo que sucedería en el ring y así es como recordados esos legendarios eventos.

The Rumble in the Jungle (El estruendo en la jungla). La histórica pelea realizada en Zaire, ahora El Congo, donde Muhammad Ali sorprendió al mundo al recuperar su campeonato mundial de peso completo WBC noqueando en ocho episodios a George Foreman.

The Thrilla in Manila (Guerrilla en Manila) en la que jugó con la palabra, pero en realidad quiso decir que es La tercera en Manila. El tercer encuentro entre Ali y Frazier resultó ser una de las peleas más brutales y dramáticas de la historia. Ali ya no iba a salir a combatir el round 14, Angelo Dundee le suplicó que solamente se parara, y él pararía la pelea, aceptó, pero Frazier fue quien ya no salió y así ganó Ali.

Así todas sus funciones recibían un nombre y sus giras promocionales eran incansables. Le tocó una época sin redes sociales, sin celulares, sin internet y aún así las noticias llegaban a todos los rincones del mundo.

Promotor de una enorme cantidad de boxeadores mexicanos y a quien se le debe gran parte del crecimiento de nuestro país a nivel internacional, con: Salvador Sánchez, Carlos Zárate, Lupe Pintor, Azabache Martínez, Ricardo López, Miguel Ángel González, Chiquita González y Daniel Zaragoza, y obviamente ¡el gran campeón Julio César Chávez!

Chávez y King dieron grandes noches de gloria al boxeo mexicano y mundial; Thunder meets Lightning (Trueno contra relámpago), o sea, Chávez vs. Taylor con ese KO en los últimos segundos; Ultimate Glory (Gloria suprema) ósea, Chávez vs. Macho Camacho, la pelea más esperada por muchos años y The Grand Slam of Boxing: Chávez vs. Haugen, en el Estadio Azteca ante 136 mil espectadores.

Así fue cómo inició una carrera icónica como promotor de boxeo con campeones como Muhammad Ali, Larry Holmes, Mike Tyson, Roberto Durán, Julio César Chávez, Sugar Ray Leonard y más de 100 campeones. Don King ha promovido más de 500 peleas de campeonato mundial, ha pagado más de un millón de dólares en una pelea a más de 100 pugilistas y promovió siete de los 10 PPV más exitosos en la historia del boxeo.

Su imagen del peinado con los pelos parados es considerada una de los más audaces trucos publicitarios de la historia. Esto ha servido para casos de estudio en las universidades más prestigiosas, así como en las agencias publicitarias del mundo.

Según Don, contó que un buen día después de bañarse, mientras miraba el espejo y pedía a Dios una señal para buscar el éxito, sus rizos empezaron a desenvolverse tornándose en pelo lacio uno por uno: “ping, ping, pum, ping” hasta que vio cómo su cabello se había formado en forma de corona. Él puede caminar por cualquier calle del mundo, entrar a cualquier restaurante o tienda y causa aún conmoción entre quien lo ve, es, sin duda, uno de los personajes más reconocidos de la historia del deporte.

¿SABÍAS QUE...?

Además de todo el éxito que logró como promotor de boxeo, él fue quien promovió una de las giras más exitosas en la historia de la música: Thriller, de Michael Jackson.

ANÉCDOTA DE HOY

A dos semanas de la magna función en la Plaza de Toros México en la que Julio César Chávez enfrentó a Miguel Ángel González y Ricardo López contra Rosendo Álvarez, mi papá me llamó a su cuarto: “Mijito, estoy muy cansado, podrías ir tú por Don al aeropuerto y yo los alcanzo para cenar?”. Feliz de la vida me monté en mi coche y mi primo Manuel en el suyo, para ir por Don y su equipo al aeropuerto. Dana subió a mi stratus en la parte de atrás y Don King adelante conmigo e Isidore (QEPD) su supuesto guardaespaldas, que en realidad era su ayudante y no mataba ni a una mosca, se subió con mi primo en su Jetta.

Al llegar al alto en la esquina de Campos Elíseos y Mariano Escobedo, un auto se nos cruzó y bajaron cuatro tipos con tremendas pistolas. Don se exaltó mucho y empezó a gritar con pánico, afortunadamente logré calmarlo y gracias a Dios accedió a darles su reloj inmediatamente, corrieron a su auto y se dieron a la fuga. Se puso el verde en el semáforo y arranqué por instinto, en la esquina estaba una patrulla y bajé el vidrio gritando: "Nos acaban de asaltar", el policía voltea y pega tremendo grito: “Don King, Don King una foto por favor"…

Finalmente llegamos al Hotel Presidente, donde nos encontramos con mi papá, y al enterarse de lo sucedido, me abrazó y besó con mucha insistencia.

“Gracias a Dios no les pasó nada, mijito”, mientras Don gritaba por el lobby en camino al restaurante: "¡Mauricio, Mauricio saved me! He saved me from the bandidos (Mauricio me salvó, Él me salvó de los bandidos)! Esa noche Don pidió un cognac triple, que se tomó de un jalón y ordenó todos los platillos del menú, pues dijo que había vuelto a nacer.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

PAL