Marcelo vs. Sheinbaum

Está claro que ambos quieren estar en la elección presidencial. No hay duda de que los dos trabajan para ganar en 2024. Pero antes deberán obtener la nominación. En la 4T solo hay espacio para uno. ¿O podrían aparecer los dos en la boleta?

Con Morena arrasando en el terreno electoral (ha ganado 75% de las gubernaturas en disputa entre 2021 y 2022) y con el presidente López Obrador manteniendo una alta aprobación (por arriba de 60%) parece que la verdadera batalla será interna. Si Morena concilia y resuelve en unidad su nominación presidencial, tendrán un día de campo y arrasarán, pero si hay fractura, lo que no ha logrado la oposición en 4 años podría ocurrir como consecuencia de la ruptura interna: levantar de la lona a la oposición.

En el territorio, la 4T terminará este año gobernando 22 de 32 entidades. Hace cuatro años, en 2018, no tenían un solo gobierno estatal. De ese tamaño la aplanadora. En lo que va del sexenio, la oposición entregó 22 estados.

La casa encuestadora Arias Consultores midió, hace unos días, lo que parece un escenario casi imposible, pero por la efervescencia de los ánimos de cara a 2024 no es una situación descartable: ¿Qué pasaría si dos de las corcholatas del presidente se encuentran en la boleta? ¿Qué podría ocurrir si se confrontan Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum?

Ambos tienen cualidades y capacidades. Son los dos punteros. ¿Qué dicen los números? Un choque entre ambos prácticamente equilibraría la balanza, sobre todo para una oposición que en cuatro años no ha logrado construir un perfil presidencial competitivo. La encuesta, levantada entre el 27 de julio y el 1 de agosto, apunta que “si hoy fueran las elecciones presidenciales y estos los candidatos para presidente de México, ¿por quién votaría?: Ebrard 31.7%, Sheinbaum 27.2%, 41.1% no sabe”. La jefa de Gobierno iría, en este supuesto, arropada por Morena, PT y Verde; el Canciller, por MC, PAN, PRI y PRD. Si bien Ebrard ha sido enfático en señalar su cercanía con AMLO y mencionar como eje de su proyecto la continuidad de la 4T —de Sheinbaum tampoco hay duda—, el escenario da para el análisis y, sobre todo, el cálculo. ¿Cómo dirimirá Morena la legítima aspiración de ambos? ¿La encuesta será mecanismo suficiente? Veremos.

•••

-Off the record: Nueve días se cumplen hoy de que 10 mineros están atrapados a 60 metros de profundidad en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila. No se sabe nada de ellos. No sabemos, aunque deseamos que así sea, si están vivos. La situación no permite ser demasiado optimistas. Las familias esperan un milagro al pie de la mina. También, que haya verdad: ¿qué pasó? ¿fue accidente? ¿el derrumbe e inundación pudo evitarse? ¿la mina operaba en la legalidad? ¿lo hacía bajo norma? ¿quién revisó que así fuera? ¿o quién no supervisó? Nueve días después, se acumulan las preguntas. Ojalá lleguen pronto las respuestas y, sobre todo, buenas noticias.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

