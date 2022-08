Vargas del Villar y su ruta líder estado de México

El coordinador de los diputados locales del PAN en el Estado de México, Enrique Vargas Del Villar, presentó en un hotel de Toluca el programa Ruta Líder Estado de México, con el que dijo recorrerá los 125 municipios de la entidad para conocer las necesidades de la gente y ponerle un freno a Morena.

En el acto convocado por el panista, estuvo presente Anuar Azar, presidente del PAN en el Edomex, así como también Romina Contreras, Karla Fiesco y Angélica Moya, alcaldesas de Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, respectivamente; diputados locales y federales del PAN, además de algunos empresarios.

Ante sus simpatizantes, encarrerado y a su estilo, Vargas Del Villar, criticó las políticas del gobierno federal, entre ellas la de seguridad, que dijo no ha funcionado y fue enfático al señalar que la estrategia de abrazos y no balazos no ha dado resultados.

Presumió además que él sí sabe llevar el tema de seguridad pública y que su gestión de seis años al frente del gobierno de Huixquilucan lo respalda.

Sobre la alianza con el PRI y el PRD para la elección de gobernador, refirió que esa debe de seguir su camino y preparar mesas de análisis para saber qué es lo que quiere el Estado de México, escuchar a los sectores productivos, a la gente y sobre todo tener claro que es lo qué se va a hacer en la entidad durante los próximos 20 años, para eso, refirió, se debe ir con quien esté mejor posicionado y este debe de ser quien garantice el triunfo en 2023.

ENTRE OTRAS COSAS: Dicen que en el PRI del Estado de México van con pies de plomo rumbo al proceso electoral de 2023, conscientes de que no se trata de cualquier elección e insisten que le están dando prioridad a la construcción de un proyecto político que asimile las necesidades de la sociedad antes de cualquier interés personal.

En conferencia de prensa, el presidente del PRI, Eric Sevilla, sostuvo que una eventual coalición electoral está precedida por escuchar a los mexiquenses y abrir todos los espacios necesarios en las diferentes regiones del Estado de México para consolidar un primer insumo que ofrezca contenido a la campaña del candidato o candidata con una dinámica de acercamiento con la gente para conocer sus opiniones, causas e intereses actuales que permitan fortalecer un ideario político y que está convencido que no sólo se trata de un debate de encuestas, sino de generar propuesta.

Por lo que bajo esa idea el PRI realizara 10 encuentros con temas que corresponden a una agenda que se ajusta a los intereses de los mexiquenses como son seguridad, justicia, paz e instituciones sólidas; salud y bienestar; trabajo y economía familiar; educación de calidad; fortalecimiento de la sociedad civil; medio ambiente y sustentabilidad; igualdad de género e inclusión; jóvenes del nuevo milenio. Además de instituciones sólidas y democracia; y producción y consumo responsable, estas iniciaran el próximo sábado 13 de agosto en los municipios de La Paz, Toluca, Tejupilco, Tlalnepantla, Coacalco, Teotihuacán, Villa Victoria, Amecameca, Jilotepec y Santiago Tianguistenco.

EL DATO: Aprovechando la efervescencia política que se vive en tierras mexiquenses y para no quedarse atrás, en el PRD, anunciaron a Omar Ortega, coordinador de los diputados locales de ese partido en la entidad, como responsable de la construcción de la agenda política del Estado de México, entiéndase candidato, quien se suma al recién destapado Enrique Vargas Del Villar del PAN.

LA DE HOY: Tras casi seis años de interrupción, el gobierno de Atizapán de Zaragoza retomó el ejercicio de brindar un día a la población para exponer sus demandas y necesidades con los Miércoles Ciudadanos. Encabezados por el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, los diferentes directores de las áreas administrativas atendieron a un total de 216 ciudadanos.

En este primer Miércoles Ciudadano, las dependencias que mayor asistencia registraron fueron presidencia con 47 solicitudes, la dirección Jurídica y Consultiva con 26, SAPASA con 24 y Obras Públicas con 23. HASTA LA PROXIMA

