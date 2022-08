UCMA: modelo que cambia vidas

Uno de los problemas más graves de salud pública en el mundo son las enfermedades crónicas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, para 2030, éstas serán la causa de 70 por ciento de las muertes y la car - ga de morbilidad será de 56 por ciento.

Sin embargo, en muchos casos, padecimientos como la diabetes, la hipertensión arte - rial o altos niveles de colesterol se pueden prevenir o al menos controlar.

Para ello, es necesario que los sistemas de salud reorienten su atención a modelos innovadores que promuevan estilos de vida saludables, atención continua e integral. Ante este panorama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fomenta una atención médica multidisciplinaria que tenga impacto positivo en los principales parámetros metabólicos de los pacientes, actuando sobre las complicaciones, los estados de invalidez y la mortalidad prematura.

Bajo esta perspectiva, el IMSS creó la Unidad de Control Metabólico Ambulatorio (UCMA), dando un paso hacia adelante en la lucha contra las enfermedades crónicodegenerativas.

La UCMA, nacida en Nuevo León en enero de 2018, es una nueva unidad especializada en pacientes con este tipo de padecimientos, con difícil control metabólico, pero sin complicaciones avanzadas.

El servicio se brinda a través de una intervención cuatrimestral, con un método en banda, es decir, sin tiempos de espera que permite al equipo multidisciplinario dar atención integral en un mismo día.

En cada intervención, el paciente recibe una evaluación clínica integral por parte de un médico familiar y/o internista, un psicólogo clínico, un especialista en nutrición y un trabajador social.

Enseguida, personal de Enfermería y Nutrición otorgan sesiones educativas grupales sobre temas relacionados con las enfermedades crónicas, el autocuidado, talleres de insulinización y preparación de alimentos saludables.

Los pacientes con mayor riesgo cardiovascular pasan al área de rehabilitación preventiva, en donde un especialista les asigna ejercicios terapéuticos, los cuales se realizan en dos o tres sesiones a la semana en la misma Unidad de Control Metabólico Ambulatorio, siempre monitoreados por médicos rehabilitadoras, auxiliares de enfermería y terapistas.

Queda claro que, ante el reto internacional que representa el incremento de padecimientos crónicos en personas cada vez más jóvenes, el Instituto Mexicano del Seguro Social responde con una unidad innovadora que promueve salud integral y sostenible.

A poco más de cuatro años, la Familia UCMA de Nuevo León sabe que cada día ha sido una oportunidad para tocar vidas. El autocuidado y la adopción de estilos de vida saludables no son tarea fácil y no se dan de la noche a la mañana, sino que implican compromiso y corresponsabilidad entre el equipo de salud, el paciente y su familia. Y lo más importante: aceptar un diagnóstico no es el fin, sino el principio para mejorar la vida.

POR SARA MARÍA ESTEVANÉ DÍAZ

DIRECTORA DE LA UCMA DEL IMSS EN NUEVO LEÓN



