La semilla está sembrada

El pasado fin de semana Morena realizó su proceso interno para elegir consejeros distritales, 10 por cada distrito electoral federal del país. La disputa, más que por los cargos, que no reciben remuneración alguna, era para demostrar la presencia territorial y la capacidad de movilización de los contendientes, factores que, en ese partido, son determinantes a la hora de elegir candidatos.

Por tal motivo, no fue poco lo que se jugaron los liderazgos territoriales, como tampoco fueron menores sus apuestas, ni lo serán las consecuencias. La convocatoria estableció las condiciones perfectas para que la batalla fuera como se dio; a navaja limpia y sin cuartel. Ahí están los resultados, las redes sociales fueron el medio preferido para documentar los “incidentes” durante toda la jornada.

Como se anticipaba, hubo de todo: compra de votos, trifulcas en los centros de votación, denuncias, acusaciones cruzadas entre los participantes y muchos golpes bajos por debajo de la mesa. Los que conocen el pasado perredista de la mayoría de los liderazgos de Morena sabían qué esperar, los únicos incrédulos son los militantes más jóvenes del movimiento, pues en verdad pensaban que las cosas serían distintas. No hubo sorpresas, ganaron los que tenían que ganar; los alcaldes, los diputados y los funcionarios, son ellos los que tienen el acceso a los recursos para movilizar a sus estructuras, son ellos los que poseen cuotas de poder que no están dispuestos a compartir y son ellos los que conocen al partido y sus mañas. Con su elección interna, por si a alguien le quedaba duda, Morena demostró que no son muy distintos a lo que critican.

Como en toda contienda política, habrá perdedores, damnificados y resentidos, pero cómo esta batalla fue entre los miembros de un mismo movimiento, las fisuras serán internas, en la base política de la 4T. Algunas de las heridas serán evidentes a corto plazo, pero la mayoría terminarán de germinar, cuando no haya una figura fuerte que los aglutina o cuando el resentimiento encuentre una buena oportunidad para la revancha. Algo muy similar ocurrió en el PRD, en cada elección interna se acrecentaban las afrentas, hasta que fue imposible volver a tratar como compañeros, a aquellos con los que se había competido. Es historia conocida los efectos que tiene un proceso interno como el del fin semana; fortalecimiento de cacicazgos locales, la instauración de prácticas antidemocráticas, la soberbia de los ganadores y el rencor de los perdedores. Pero en honor a la verdad, tampoco había otra manera para la renovación de su dirigencia, Morena es un conglomerado de personajes con un pasado en todas las ideologías y en todos los partidos. Están unidos por las circunstancias y todos quieren un pedazo del pastel.

Pronto solo veremos la punta del iceberg del conflicto postelectoral, la mayoría de los inconformes serán disciplinados por su dirigencia con acuerdos a corto plazo, lo que no implica la resolución de las diferencias, sólo postergarlas. En Morena está sembrada la semilla de la discordia, sus efectos no serán inmediatos, pero sí duraderos. Al tiempo.

POR HÉCTOR SERRANO AZAMAR

COLABORADOR

@HSERRANOAZAMAR

PAL