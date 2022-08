AMLO rompe embrujo de pulmonía

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1 por ciento trimestral y 1.9 por ciento a tasa anual en términos reales para el segundo trimestre de este año, es una bocanada de aire fresco para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y gran noticia para todos, porque en cierta medida refleja el desacoplamiento de la enfermiza dependencia que solíamos tener con el desempeño de Estados Unidos.

Aquella famosa maldición económica por la que se solía decir que, si la economía estadounidense cogía un catarro, a México le daba pulmonía, se ha roto. El Presidente puede presumir que, mientras Estados Unidos atraviesa una recesión técnica y se dirige a una recesión en todo el sentido de la palabra, México crece. No es un logro menor, y debería ser reconocido por terceros y cacareado hasta el cansancio por el gabinete económico, encabezado por Rogelio Ramírez de la O y Tatiana Clouthier.

Este desacoplamiento de la recesión estadounidense es una gran noticia: refleja una economía mexicana más autónoma anclada al consumo. A esto hay que añadir el vigor de las exportaciones mexicanas que crecieron 18.8 por ciento en el primer semestre del año, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo de 25 por ciento (por cierto, el desempeño del comercio exterior mexicano está siendo meticulosamente observado desde China, que lleva un registro del avance de las ventas mexicanas hacia Estados Unidos, lo que se entiende, por la reconfiguración de flujos comerciales y por el fenómeno nearshoring que está en vigor desde hace pocos años).

No es posible echar las campanas al vuelo para cantar un desacoplamiento permanente de México con Estados Unidos. De hecho, no es deseable. En otra época la caída del PIB estadounidense (¡de dos trimestres ya!) nos habría significado un descalabro mayor, y ese no ha sido el caso ahora.

Si a lo anterior se suma que el peso se ha mantenido en una misma paridad, y que las agencias calificadoras han mantenido en “estable” la perspectiva de la calificación de la deuda, AMLO tiene una buena historia económica que contar este año, a pesar de que sus iniciativas no han sido las más amigables hacia el empresariado y no obstante la fuerte carga ideológica que priva en el gobierno por el tema energético, al que asocia la soberanía de la nación.

JOSÉ CUERVO

La subida trimestral de 45 por ciento en ventas de tequila por volumen para México, según reportó la compañía José Cuervo a la Bolsa, refleja un extraordinario regreso del consumo de alcohol luego de la pandemia. Cuervo aseguró que la categoría premium es la que más crece en nuestro país, y que en Estados Unidos hubo una sensible caída en venta de volumen, pero no tan fuerte como para opacar el crecimiento de su mercado nacional. La firma de Juan Domingo Beckmann está en buena ruta.

