Este 9 julio la línea 1 del Sistema del Transporte Colectivo (Metro), dejará de ofrecer servicio por el cierre del tramo de las estaciones de Pantitlán a Salto del Agua, hasta agosto de 2023, con la finalidad de llevar a cabo trabajos de mantenimiento y garantizar la seguridad de los usuarios después de 53 años de realizar viajes.

La segunda etapa de conservación de esta ruta se llevará a cabo de las estaciones Balderas a Observatorio entre los meses marzo a agosto de 2023; Guillermo Calderón, director del organismo, afirmó, que al concluir la obra se reflejará en 29 trenes nuevos, nuevas vías, nuevos sistemas de control de trenes, entre otros trabajos.

La Línea 1 del Metro fue inaugurada el 5 de septiembre de 1969 comprendía 16 estaciones de Zaragoza a Chapultepec en 11.5 kilómetros de extensión, hoy la red del gusano naranja abarca una extensión de 226 kilómetros en 12 líneas con 195 estaciones, el costo del boleto es de cinco pesos.

El arquitecto Ángel Borja Navarrete, señala en el libro Treinta años de hacer El Metro Ciudad de México, “Se puede hablar de un México del Metro, porque con el Metro se inaugura una nueva etapa de la planificación al optimizar el uso del tiempo que media entre la aparición de una necesidad y su satisfacción total o parcial”.

Y agrega Borja Navarrete, “El México del Metro surge de la confianza del mexicano, en el talento creador de su circunstancia, es la respuesta unánime de la ciudadanía basada en su espíritu cívico, porque la metrópoli es el recipiente que contiene las corrientes vitales que se irradian a todo el país…”.

Aunado a su capacidad transportadora, el subterráneo capitalino es un abanico de expresiones culturales, prueba de lo anterior son los murales en diversas estaciones, Insurgentes es prueba de ello, en donde el pintor Rafael Cauduro plasmo el mural Escenarios Subterráneos -Metro de Londres y Metro de Paris, por su parte Guillermo Ceniceros, dejó su huella en Tacubaya; así como en la interestación de la estación la Raza de las líneas 3 y 5 donde se puede apreciar la bóveda celeste y que decir del pasaje de Zócalo-Pino Suarez en donde se aglutinan un buen número de librerías.

Por otra parte, diversos escaparates de la red del Metro han sido testigo de exposiciones apreciadas por miles de metronautas, además hay que agregar que los boletos demetro se han vuelto un artículo de interés para los coleccionistas, algunos de ellos cotizados como el que trae la efigie de Benito Juárez o bien el de la empresa Estrella Blanca, así mismo, conmemorativos por los diversos años del subterráneo; Maratón de la Ciudad de México, Octavio Paz, María Félix, entre otros.

Y como diría Salvador Flores, en su canción Voy en el metro, “Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu Legaria, tu Marina y tu Pensil. Ya me voy me lleva el Metro por un peso hasta Tasqueña…Adiós mi linda Tacuba, ya pasamos por Cuitláhuac, ya pasamos por Popotla y el Colegio Militar, ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas; si me sigue esta nostalgia yo me bajo en la Normal…

POR RUBÉN MARTÍNEZ CISNEROS

COLABORADOR

MAAZ