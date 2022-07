Vivir en la 4T nos hará mejores.

Me explico. Ciertamente, si vives en la zona de Veracruz, es probable que te toque una explosión nuclear. En días pasados estuvimos a punto, por un sobrecalentamiento de algo en Laguna Verde. Asimismo, si vives en una zona petrolera, lo que te puede tocar es un falla o de Pemex de esas que cumplen con el milagro de poner el mar en llamas, onda película japonesa tipo Godzilla. Desde luego, no tiene que haber extracción de petróleo en los alrededores. Basta con que corra por ahí un ducto de Pemex y los huachicoleros, que no desaparecieron cuando la crisis de desabasto de gasolina de arranque de sexenio, esa que luego dijeron que era para terminar con el robo de combustible, te pueden hacer volar por los aires.

Tampoco los chilangos se salvan, claro, sobre todo los que usan el transporte público. Puede que te caiga encima una estación de metro, por problemas de mantenimiento; o que explote el vagón en el que viajas, por problemas de mantenimiento; o que tengas que caminar entre las vías, por problemas de mantenimiento; o que por –lo adivinaron– problemas de mantenimiento te tengas que subir a un micro, un autobús o un camión de redilas de esos que ponen para remplazar al metro que no “opera”, se suban dos asaltantes de esos a los que no les importan las “cámaras de seguridad en todas las unidades”, los “protocolos” y los “operativos”, y te metan un tiro.

Por supuesto, más que nunca, puedes morir en cualquier parte del país, salvo Yucatán y Palacio Nacional, en un fuego cruzado, o porque te pusiste nervioso en un retén del crimen organizado y te acribillaron, o porque te hartaste de pagar derecho de piso y decidieron asesinarte, o porque eres mujer.

Puede ser que mueras de covid, sin tanques de oxígeno pero con ivermectina y detentes; o porque agarraste una enfermedad de esas para las que ya no hay vacunas y antes sí; o de cáncer, porque ya tampoco hay quimios; o tirado en el piso de una clínica que se quedó sin medicinas, personal, camas, batas y energía eléctrica, y a la que no le llegó el dinero de la rifa del avión. También puedes morir en un accidente aéreo en el Benito Juárez, e incluso de viejo, encerrado en el avión, esperando pista, en posición remota.

Sí, es cierto: sobrevivir a la 4T es muy difícil. Pero eso, ya les digo, tiene sus ventajas. Para 2024, con esta masacre, y excepción hecha de Bartlett, Gertz, la familia del presidente y el doctor Alcocer, que está hecho un roble porque no usa vacunas y se cura con cuarzos, solo van a sobrevivir los más aptos. Una especie de selección natural seudo bolivariana. Vamos a salir de esta, unos pocos, convertidos en una súper especie: la punta de la pirámide darwiniana, vaya. Algo así como los hombres X, pero en versión “De Tepetitán para el mundo”. La 4T nos hará mejores.

POR JULIO PATÁN

COLUMNISTA

@JULIOPATAN09

MAAZ

SEGUIR LEYENDO:

Hitleriano

Tirar la Estatua de la Libertad

La caricatura de Hitler