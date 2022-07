Una correa en el cuello de Alito

Coincido con AMLO (creo que es la primera vez): Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas tampoco es santo de mi devoción, pero lo que se ha hecho en su caso es indigno.

La diferencia es que López Obrador lo permite; creo que hasta lo alienta e instiga, pues es de esas personas que tira la piedra y esconde la mano. En este caso peor aún porque sus recientes palabras en referencia a Moreno Cárdenas fueron en razón de que no le gustó que el campechano tuviese propaganda. De no tenerla, el mandatario podría presionar más a Moreno en los temas que le interesan. Ese es el motivo por el cual el jefe del Ejecutivo le mandó una indirecta a Layda Sansores, quien —sabemos— es la que está detrás de la andanada contra el exgobernador. Quizá a la actual gobernadora se le está pasando la mano, incluso para los fines que persigue la Cuarta Transformación.

López Obrador protege a Alito hasta cierto punto; un estira y afloja, pues. Y bajo esa lógica se entiende que el Presidente haya expresado: “Lo que se hizo en su caso (de Alejandro Moreno) es indigno”.

Una casa de Alito fue cateada en Campeche (él dice que no es suya, pero esa ya es otra historia). El acto se desenvolvió con video, policías y hasta un baño de por medio. En realidad, si esto es una investigación en proceso, esta información debería haber sido reservada. Además, había una forma más sencilla de hacer la gestión y se llama “avalúo”. Lo realizan profesionales; no es necesario un “cateo” para verificar materiales de construcción. Pero como lo que se quiere es el espectáculo…

Renato Sales, titular de la Fiscalía General del estado de Campeche, dijo que el cateo fue legal ya que contaba con la orden de un juez, así como con la presencia de un abogado de Alito.

No considero a Moreno Cárdenas ninguna santa paloma. De hecho, creo que lo mejor que podría hacer por el PRI y por la alianza opositora sería renunciar a la presidencia del expartidazo, continuar como diputado federal y demostrar en las instancias legales sus dichos (recurrir a decir, entre otras cosas, lo mismo que señaló Gertz Manero de las grabaciones que lo balconearon: “no pueden usarse por haber sido obtenidas de manera ilegal”. Digo, igualdad de corruptelas, perdón, de circunstancias).

No deja de tener su gracia que entre sureños se acusen mutuamente de dinero mal habido y, más, cuando el tema son las casas (a las que ahora también se suman las extorsiones a importantes empresarios, de acuerdo a lo que se desprende del último audio que la gobernadora Sansores dio a conocer este martes). Para nadie es un secreto que la hoy gobernadora de Campeche, antes alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, dejó en las ruinas financieras a la demarcación que gobernaba antes de contender por la gubernatura de Campeche. En fin, se han ido los tiempos cuando para tener la lengua larga se tenía que tener la cola muy corta...

Ahora bien, además de los dos delitos anteriores, Moreno también es investigado por peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades. Por ello (y por los 103 millones de pesos de patrimonio no declarados) pareciera que no va a estar muy difícil demostrar su culpabilidad. Pero, bueno, no se debe olvidar que la presunción de inocencia siempre debe primar.

Sin embargo, molesta que, más que buscar la justicia, todo esto tiene un olor a persecución política; eso además de ser un magnífico descontón a la alianza opositora. ¿Era cierto, entonces, lo que se le escuchó al exgobernador Manuel Velasco decirle a Moreno —esto en otro audio dado a conocer por el hoy acusado—: “si no jalas, se van a ir con todo”?

Una correa en el cuello de Alito, con la cual se le puede apretar hasta que acate las órdenes e indicaciones que emanan de Palacio. ¿Hasta dónde el proceso contra Alito ha dejado de ser legal y se ha convertido en una venganza de la 4T?

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

PAL