Tiranía en La Mexicana

Desde el 2017, en la zona de Santa Fe, miles de ciudadanos han disfrutado de un parque público que cuenta con múltiples jardines, lagos, un anfiteatro, un skatepark, restaurantes y tiendas, su nombre: La Mexicana. Es un lugar fantástico para realizar actividades recreativas y culturales, bueno… era. La presidenta de colonos de Santa Fe y responsable del parque, Itziar de Luisa, se ha encargado de desprestigiar el buen nombre del parque. Pese a que el parque presume en su eslogan de ser “el parque de todos”, recientemente se ha visto señalado como un sitio donde se discrimina.

DISCRIMINACIÓN

En noviembre de 2021, la drag queen Genn Taft, señaló en su cuenta de Twitter que los guardias del parque la escoltaron para que saliera del parque, ya que era “un hombre disfrazado de mujer”. La misma situación ocurrió meses después, cuando los guardias le negaron el acceso a una persona trans, argumentando que iba contra el reglamento.

Hace unas semanas, a una pareja que acudió a La Mexicana con sus cinco perros, les negaron el acceso y los amedrentaron, incluido el gerente de seguridad, Alejandro Rodríguez Villegas. Aducen que “solo se puede acceder con dos perros”, aun cuando el reglamento que se exhibe al público, únicamente señala que se debe llevar con correa a las mascotas.

Podríamos seguir con más casos que aparecen en redes sociales o con los distintos escritos han sido enviados a la Alcaldía Cuajimalpa, relatando que a los policías no se les deja pasar al baño del parque, que se cobra por la toma de fotografías, que el costo del estacionamiento es muy alto, todo ello en un parque PÚBLICO. Pero aquí lo preocupante es que esas múltiples irregularidades, son fomentadas por la encargada Itziar de Luisa. Esto me quedó clarísimo al escuchar diversos testimonios de los empresarios del parque.

ACOSO A EMPRESARIOS

Varios locatarios trabajan atemorizados dada “la dictadura” de Itziar. Ella decide cuánto les cobra de luz y agua mensualmente a los empresarios. ¿Puede creer que no los dejaba tener medidores? Durante la pandemia cerró el parque –algo entendible- pero continuó cobrando las rentas; eso sí, a sus amigos -dicen los empresarios- se les condonaron. Quienes tienen una tienda o restaurante, depositan la renta a un fideicomiso, sin embargo, los locatarios no tienen acceso al mismo, y por ende, no saben si el dinero que se deposita mensualmente por renta, agua, luz, etc., se utiliza de forma adecuada, o si todos los empresarios pagan.

Aunado a lo anterior, la señora de Luisa pidió a “todos” los restauranteros hacer modificaciones a sus locales para instalar un extractor y evitar contaminar el ambiente del parque. ¿Pero qué cree? No todos los empresarios lo hicieron, pese a que a algunos se les apercibió con clausurarlos si no lo hacían.

Y ¿recuerda que le comenté que cobra por hacer sesiones fotográficas en el parque? Bueno, pues incluso a los empresarios se les cobra por tomar fotos profesionales en sus inmuebles para promocionar su negocio.

¿Cómo es posible que se deje a un persona tan prepotente al frente de un parque público? La buena noticia es que tanto la Alcaldía Cuajimalpa como el gobierno capitalino están al tanto; inclusive la Jefa de Gobierno aseguró que si no se llega a un acuerdo con la asociación de colonos “se buscaría un esquema distinto de administración”.

Tus días de intimidación están contados, Itziar.

Vivo la noticia para contarle la historia.

POR JUAN MANUEL JIMÉNEZ

@JUANMAPREGUNTA

