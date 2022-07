A mí no me derrotaron y busco la presidencial: Murat

Alejandro Murat insiste en que quiere ser candidato a la Presidencia de la República por el PRI. Se le recuerda que en tiempos del viejo partido un aspirante a serlo hacía méritos para ganarse el derecho, por lo que se le pregunta si ya cambiaron las formas, dado que al ser un gobernador derrotado por paliza en Oaxaca en las elecciones pasadas, mantiene el sueño de pelear la grande en 2024.

—Mi nombre no apareció en la boleta. A mí no me derrotaron. Una cosa es el partido, otra el gobierno.

—¿Fueron los oaxaqueños ingratos el 5 de junio?

—Ellos tendieron su ruta. Fue difícil mostrar los logros de gobierno con la nueva Reforma Electoral.

Dice Murat que eso no le espanta para iniciar una conversación con la opinión pública para posicionarse como el líder opositor que se necesita, porque la coalición Va por México está hueca y es una oligarquía de tres (en referencia a Marko Cortés, Jesús Zambrano y Alito Moreno).

—¿Alito es un perseguido político?

—A mí lo que me toca es respaldar.

—¿Cómo?

—Así —dice, en referencia al intento de reposicionar al partido, pues asegura que aún cuando fue apaleado el PRI en su estado, él tiene el modelo Oaxaca, que pese a la derrota, lo llevó —afirma— a ser el mejor gobernador de los últimos tiempos, pues dejará dos autopistas, el inicio del proyecto transístmico, en coordinación con el gobierno federal; un corredor industrial segmentado en 10 partes y problemas sociales resueltos.

Rechaza haber entregado la plaza política a Morena y aunque López Obrador lo destapó, como hizo el propio Presidente con el panista Mauricio Vila, a quien encandila para quedarse con el partido, niega ser el candidato del PRI desde Palacio Nacional.

Queda la impresión de que lo que buscan los Murat —el padre del gobernador es el principal consejero de Alito, involucrado en los

audioescándalos de Campeche— es salvar su vigencia política en el nuevo sistema y sus cotos de poder. Murat padre, por ejemplo, fue clave para la creación del Pacto por México, pues al ser compadre de Jesús Ortega, principal líder de Los Chuchos, acercó a los dirigentes del PRD al peñismo para lograr acuerdos y sacar las reformas estructurales en el sexenio priista, mismas que han sido desmanteladas por López Obrador. Murat hijo no pesa políticamente por sí solo.

Quien sigue mandando es el papá. Alejandro sólo es una pieza del grupo político que tiene nexos en el PRI, con Salomón Jara, con Pedro Haces y otros personajes.

UPPERCUT: En el peor momento de las sospechas de Ken Salazar por parte de Washington, debido a la relación con AMLO, el gobierno mexicano envió a la titular de Medio Ambiente a la ONU, a presentar una denuncia contra la empresa Calica, por el destrozo ambiental en Quintana Roo, tras extraer material para construir carreteras en EU.

