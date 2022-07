La ciberseguridad en la palma de tu mano: lo que debes saber sobre tu celular y seguridad

A partir de finales de la primera década del siglo XXI los teléfonos inteligentes y el desarrollo de aplicaciones móviles se convirtieron en elementos protagónicos de la actual hiperconectividad, dejando un claro antes y después en distintas materias como la comunicación y conectividad.

La sociedad adoptó sin muchos cuestionamientos dichas tecnologías; algunos maravillados y enfocados en todas las ventajas que nos ofrecían; otros preocupados por cuestiones sociales, lo hicieron influenciados simplemente por el miedo a quedarse fuera de la tendencia más importante de la época. Todas aquellas personas con la solvencia para adquirir uno de estos productos echaron al cajón de los recuerdos su viejo teléfono móvil, migrando a un novedoso mundo lleno de oportunidades e interacciones nunca vistas, ¿cómo podíamos resistirnos?

Actualmente se estima que en México el 89% de las personas usuarias de internet lo hacen a través de teléfonos inteligentes (más de 64 millones de habitantes), siendo el principal medio para conexiones a la red a nivel nacional. Aunque estos dispositivos hacen nuestra vida mucho más cómoda y en algunos casos interactiva, debemos de desarrollar conciencia de que no solamente han traído beneficios, también se han convertido en uno de los principales vectores de ataque para la ciberdelincuencia. Ya sea a través del uso de malware (programas malignos) o de la implementación de técnicas de ingeniería social, nuestra dependencia y excesiva confianza hacia los amados smartphones puede volverse en nuestra contra, si no tenemos una consciencia e implementación de la ciberseguridad.

Desafortunadamente en muchas ocasiones se subestima los efectos derivados de un ataque a nuestros dispositivos bajo argumentos cliché como: “Yo no tengo nada interesante que me roben” o el clásico “A mi no me va a pasar, siempre mantengo un bajo perfil”. Lo que pierden de vista estas personas es que todos somos sujetos de interés para los atacantes, ya que cada usuario representa una oportunidad para capitalizar los esfuerzos de los cibercriminales. Algunos de los delitos que se relacionan con mayor frecuencia con ataques a teléfonos inteligentes son: robo de identidad, robo bancario, fuga de información, extorsión, secuestro de información (ransomware) y en algunas ocasiones, incluso, se les llega a relacionar con el secuestro de la persona usuaria.

Algunas buenas prácticas que puedes tomar en cuenta para evitar ser víctima son:

Tu celular al igual que cualquier computadora requiere de un antivirus, sin importar que sistema operativo utilice. Actualización continua: Verifica que tu dispositivo cuente con las actualizaciones más recientes. Recuerda que no todas las actualizaciones son parches de seguridad, pero todos los parches de seguridad vienen en las actualizaciones. No te conectes a redes públicas o abiertas como cafeterías, aeropuertos, centros comerciales, etc. Estas representan un gran peligro para todos los usuarios ya que no sabemos quienes están conectados a las mismas y si es que existe algún agente que intercepte las comunicaciones. Mantén tus redes sociales personales privadas, limita tus contactos y publicaciones. Evita dar información personal en redes sociales. Revisa conscientemente los términos y condiciones de cualquier sitio web o aplicación y asegúrate que realmente estés de acuerdo en el tratamiento que se dará a tu información personal. No descargues nunca aplicaciones que no estén verificadas y disponibles en Play Store o App Store. Ten especial cuidado de mensajes que mencionan ofertas, empleos, viajes, premios (sobre todo en aquellos para los que nunca participaste), cancelación o bloqueo de cuentas, multas. Esta es una de las técnicas más efectivas debido al factor psicológico. No respondas ni des clic en ningún enlace, mucho menos descargues algún documento adjunto o rellenes algún formulario.

Metabase Q, empresa de ciberseguridad líder en América Latina, busca fortalecer la cultura de seguridad digital a través de múltiples programas de concientización, ingeniería social y entrenamiento en ciberseguridad; disponibles para toda organización sin importar su giro, madurez o tamaño. La ciber resiliencia es posible cuando existe una congruencia entre los esfuerzos técnicos y el factor humano.

POR RAFAEL SANTANA

@METABASEQ

WWW.METABASEQ.COM

CONTACT@METABASEQ.COM

