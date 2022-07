Desaprovecha México frente al sudeste asiático

El COVID-19 dejó al descubierto la estrecha relación existente entre salud y economía. A mediados del año 2020, la mitad de la población mundial se encontraba confinada para contener la pandemia.

Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2020 la caída de la producción mundial fue de -3.1%, las economías avanzadas cayeron -4.5% y las economías en desarrollo en -2.1%. México sufrió uno de los peores desplomes, en -8.3%, cuando América Latina cayó -7.0%. Las economías de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN-5, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.) cayeron -3.4% y China creció 2.3%.

Debido al gran estímulo de las principales economías y la gran caída del año anterior, en 2021 la economía global logró crecer 6.1%, las economías avanzadas 5.2% y el mundo en desarrollo 6.8%. México creció 4.8% y América Latina 6.8%.

Las economías de ASEAN-5 lo hicieron en 3.4% recuperando la caída del año anterior, mientras que China creció 8.1%.

México quizás fue el país que más cayó en 2020 y menos recuperó en 2021, el nivel del año anterior. Para 2022, según las perspectivas de abril del FMI, ASEAN-5 crecerá en 5.3% y China crecerá sólo 4.4%. México difícilmente lo hará en 2.0%.

La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en su informe Impact of the COVID-19 Pandemic on Trade and Development nos recuerda que, durante la recuperación de 2021, los puertos se congestionaron, hubo escasez de contenedores y escasearon los semiconductores, lo que afectó la producción global de bienes automotrices y electrónicos.

Hacia fines de 2021 los problemas por el lado de la oferta disminuyeron, pero en febrero de 2022, la invasión de Rusia a Ucrania complicó el panorama económico global.

Para la UNCTAD, la relocalización de las cadenas de valor no se ha acelerado como lo esperado, manteniéndose conforme a las tendencias preexistentes.

Existe una discusión sobre reshoring, friendshoring y nearshoring que no se ha concretizado en una nueva división global de la producción. Las economías asiáticas han mostrado gran fortaleza, lo que ha hecho que en su mayoría se mantengan las cadenas de valor sin gran cambio. La globalización tomará un curso diferente debido al COVID-19, el riesgo de nuevas pandemias, el cambio climático, y el deterioro de la seguridad global por la agresión de Rusia en Ucrania y por el conflicto de Estados Unidos con China.

Nuestro país debería aprovechar mucho más el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero el clima hostil hacia la inversión privada, en especial en el sector de energías renovables, provocan la desaceleración de la inversión y del producto.

México está desaprovechando una gran oportunidad para atraer inversiones y cadenas de valor, lo que es lamentable para la generación de más y mejores empleos.

GERARDO TRASLOSHEROS*

*JENKINS GRADUATE SCHOOL Y PECC MÉXICO

MAAZ