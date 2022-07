La disputa en el movimiento

1. Aunque aún no hay ninguna convocatoria emitida para decidir quién será la persona que logre la candidatura de nuestro movimiento a la Presidencia de la República, el proceso está abierto en los hechos.

2. Todo indica que es una ingenuidad pedir unidad y altura de miras. Los equipos de apoyo, en especial de una de las personas que aspiran a la candidatura, están usando las mismas tácticas de la derecha, a saber: intriga, mentiras, denuestos, falsedades y mucha mala fe.

3. La unidad debería ser la divisa fundamental. El compañerismo debería privar. Ello no quiere decir que el debate sea terso. En la izquierda estamos acostumbrados a la intensidad y a la dureza del debate. Pero algunos equipos, en su desesperación, están recurriendo a las peores prácticas de intriga y difamación.

4. Lo anterior es preocupante ya que el proceso en sentido estricto no ha iniciado. No quiero ni pensar a la vileza que pudiera alcanzarse ya en la contienda abierta.

5. Esta semana, el compañero Presidente rechazó tajantemente la exigencia de piso parejo que hacía Marcelo Ebrard Casaubón. Los argumentos del canciller son correctos.

6. De entrada no puede haber piso parejo, pues las posiciones políticas de los diversos compañeros que aspiramos a lograr la candidatura presidencial del movimiento dan condiciones de ventaja diversa. Poco podría quejarse el compañero canciller que tiene una posición privilegiada en el gabinete.

7. La mayor parte de las encuestas publicadas sostienen que Ebrard encabeza las preferencias rumbo a 2024. Esto hace aún menos explicable la exigencia de piso parejo.

8. Una parte importante del aparato de nuestro movimiento se ha inclinado hacia una candidatura, queriendo leerle el pensamiento al compañero Presidente. Pero este ha manifestado con contundencia que esos tiempos quedaron atrás, que no hay una candidatura promovida desde la Presidencia y que el pueblo decidirá.

9. Yo le tengo plena confianza al pueblo de México y a su apoyo aspiro. Hace algunas semanas manifesté con claridad la petición de no intervención del compañero Presidente en el proceso interno para decidir su relevo y la respuesta de esta semana dada por él me satisface plenamente –su rechazo a la exigencia de piso parejo, que si bien no es lo que yo solicité, el contenido de su respuesta va a la raíz de cualquier reclamo sobre la selección del candidato presidencial de nuestro movimiento–.

10. Seguiré en mis recorridos por todo el país buscando lograr el apoyo del pueblo para encabezar, en su momento, la candidatura de la coalición Morena, PT y Verde rumbo a la presidencia en 2024.

11. No será un proceso fácil, se ve plagado de dificultades y no será sencillo mantener la unidad de nuestro movimiento. Pero hay que poner todo de nuestra parte para que la unidad se preserve.

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO DEL PT

@FERNANDEZNORONA

CAR