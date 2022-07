¿Para qué sirven las autoridades educativas?

Algo no funciona en el interior de un gobierno cuando sus funcionarios, en lugar de buscar solucionar problemas públicos, emplean su tiempo y energía en la simulación y argucias legales. La situación viene a colación por la actitud que asume la SEP en los tribunales cuando se le exige resolver una omisión, corregir una decisión o garantizar un derecho.

Las escuelas públicas enfrentan solas una multitud de problemas para salvaguardar los derechos de niñas, niños y jóvenes en su regreso presencial y no encuentran respuestas ni apoyos. Esto lleva a preguntarnos ¿sirve tener autoridades educativas?

Aunque la emergencia educativa por la pandemia es algo que poco se ha visto en esta generación, no habíamos presenciado a una autoridad tan rebasada.

Los secretarios de educación son actores políticos clave para impulsar iniciativas, corregir rumbos, coordinar estrategias, asumir la responsabilidad de las decisiones, poner orden entre los colaboradores bajo su mando y encarnar las aspiraciones de un futuro mejor.

Sonó tranquilizador escuchar a la secretaria Delfina Gómez decir, al inicio de su gestión, que no cambiaría nada; sin embargo, dicha postura se ha ido transformando en un despropósito ante la grave situación educativa en la que nos encontramos. Los discursos ya no son suficientes, el regreso a actividades presenciales, que ella planteó como prioridad de su gestión, se volvió un recuento de cifras triunfalista para no reconocer que no abrieron todas las escuelas ni regresaron todos los estudiantes.

Las cifras de basificación de plazas y aumento salarial buscaron ocultar la molestia del magisterio porque han sido sobrecargados de tareas sin apoyo. Los anuncios sobre la extensión de horarios buscan desviar la atención sobre el hecho de que las escuelas que lo tenían ahora ya no.

Esta situación es en parte explicada por el desempeño de los funcionarios de la SEP, pero no podemos desligarlo del contexto político. Con la salida de Esteban Moctezuma se acentuó el control del Ejecutivo sobre la agenda educativa. Ninguna decisión importante se toma sin el visto bueno de la Presidencia.

Hoy vemos necesario el equilibrio de poder. La presión de la opinión pública sobre el Presidente ha dejado de funcionar. La secretaria ha sido protegida por el partido dominante para no rendir cuentas ante el Poder Legislativo. El acceso a la información pública es limitado y está bajo acoso. Todavía contamos con la vía judicial para forzar a las autoridades a cumplir con su cometido.

La ausencia de responsabilidad política en la SEP es alimentada por la cultura política de nuestros gobernantes y por las complicidades de los partidos que son en estos momentos el obstáculo más importante para resguardar y recuperar los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes.

POR FERNANDO RUIZ

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO

@FRUIZ_RUIZ

PAL

SEGUIR LEYENDO:

Maestros, más apoyos y menos discursos

El recorte a los servicios de Educación Especial

CTE y la formación continua