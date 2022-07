Sin tapados, ni dedazos: hagámosle caso al Presidente

El esfuerzo incansable del presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer realidad la cuarta transformación es un suceso histórico en la historia de nuestro país, no habrá un proyecto más noble y justo como su gobierno. Ahora la continuidad de la 4T debe de ser honesta, transparente pero sobre todo, debe prevalecer el interés del pueblo por encima de cualquier interés particular.

El presidente ha dado ejemplo de cómo cambiar la vida de las personas y de cómo terminar con las prácticas del viejo régimen. Queda muy en claro que por el bien de todos, primero los pobres y el pueblo bueno, la alianza que se hizo con la gente después del triunfo de nuestro movimiento, no debe verse dañada por prácticas divisorias, la vida interna de nuestro partido debe de ser ejemplo de honestidad y transparencia.

El proceso para elegir al Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, requiere de los principios establecidos por el presidente: No mentir, no robar, no traicionar y no simular en los procesos internos. Desde esta perspectiva, vemos con gran preocupación que se han desplegado acciones de promoción personal que implican el uso de recursos materiales y humanos que no solamente atentan contra la equidad del proceso, sino que llegan a ser potenciales ilegalidades.

No podemos ni debemos traicionarnos como movimiento, en este proyecto cabemos todas y todos, porque el obradorismo es de la gente, no le pertenece a nadie más. Bajo esta premisa, creemos firmemente que la unidad sólo puede ser posible respetando el llamado piso parejo, el derecho de participar bajo un esquema de honestidad es fundamental para la consolidación de la cuarta transformación. La unidad es producto de la justicia.

Por todo lo anterior nos estamos organizando en todo el territorio nacional, en función de fortalecer esta alianza transformadora con el pueblo, en defensa de sus intereses del pueblo, y sobre todo en el ánimo de escuchar para sumar, ya que no existe otro camino más que el de una política cercana y justa, todo bajo un estricto respeto al marco normativo, ya que nadie está por encima de la ley.

Una nueva página está a punto de escribirse en la historia política del país, será la gente quien defina al candidato de nuestro movimiento, ya que como dice el presidente: ya no hay dedazo. Por eso hacemos una llamada a la militancia de base para que participe, en Morena no hay imposiciones ni amedrentamientos.

Para ello, proponemos que el método para la elección del Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación consista en encuestas abiertas, independientes, transparentes, verificables y accesibles para toda la ciudadanía, tal y como sucedió en 2011, en un ejercicio pactado entre el actual presidente López Obrador y Marcelo Ebrard, en aquel momento, Jefe de Gobierno.

Hace unos días quienes impulsamos la ruta de la unidad y el piso parejo en esta ejercicio, pusimos en la mesa una serie de puntos indispensables para lograr una total honestidad y transparencia en el proceso de selección:

1. En primer lugar, que se tomen las medidas necesarias para evitar la promoción de aspiraciones personales.

2. Segundo, que se establezcan mecanismos y límites precisos que construyan bases equitativas para la realización de actividades con las y los militantes y simpatizantes.

3. Y por último, que se convoque a una reunión con representantes de las y los interesados en participar en este proceso interno de Morena, para acordar mecanismos ordenados, equitativos y justos que pongan la muestra a las demás fuerzas políticas de la calidad democrática de nuestro proceder.

Consideramos que este proceso debe ser acordado y definido en este mismo año. Así mismo, como aquel 2011, cada aspirante deberá proponer una empresa encuestadora y mediante mutuo acuerdo, se decida la empresa independiente que supervise los trabajos.

En esta transformación como bien se ha afirmado, no hay tapadas ni tapados, será el pueblo informado quien determine el devenir de nuestra Nación. ¡La unidad es fruto de la justicia, hagámosle caso al presidente!

POR DANIEL SIBAJA GONZÁLEZ

DIPUTADO LOCAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@DANIELSIBAJA_

CAR