México: ¿país de segunda?

México tiene todo para ser potencia mundial, pero le faltan buenos gobiernos que transformen el potencial en desarrollo y los discursos en realidades.

En lugar de avanzar, vivimos tiempos de degradación nacional. Los gobernantes parecen estar en una cruzada para que lo que está mal empeore, y lo que iba bien retroceda. Comparto algunos ejemplos.

Trato de segunda. En la reciente Cumbre de las Américas, la inasistencia del Presidente mexicano a Estados Unidos —por respaldar a gobiernos autoritarios— nos dejó en posición frágil. Quedaron en segundo plano temas de la agenda bilateral como pobreza, migración e integración regional.

Tras el desaire, al Presidente no le fue bien en su visita a Washington. No lo hospedaron en la Casa Blair (donde tradicionalmente se alojan los jefes de Estado), su primera interlocución fue con la segunda persona al mando, no emitió un mensaje desde el Jardín de las Rosas, y no hubo reunión de comitivas. El presidente Biden, inclusive, partió a Israel mientras que López Obrador seguía en suelo estadounidense.

Ahora, estamos siendo cuestionados por nuestros principales socios comerciales. Consideran que México ha violado el T-MEC por sus políticas energéticas, poniendo la antesala a posibles represalias a sectores estratégicos como la manufactura y la agricultura.

Calificación crediticia y empresas públicas de segunda. Por años, México se mantuvo como destino prioritario de inversión. Ahora, Moody’s recortó la nota soberana a la baja en Baa2, y Standard & Poor’s la puso en perspectiva negativa. Perdimos la máxima calificación por la merma sostenida que generan las presiones fiscales, una mayor deuda y las tasas de interés.

A esto se suma las pérdidas por malos manejos de Pemex y CFE, superiores a 320 mil millones de pesos en 2021. Ambas fueron degradadas también por Moody’s: Pemex perdió el grado de inversión hace un año, y hacia allá llevan a la CFE.

Aviación de segunda. Desde mayo de 2021, la aviación mexicana fue degradada a Categoría Dos por Estados Unidos, por incumplir los estándares mínimos de seguridad. Las categorías no evalúan a las aerolíneas, sino la capacidad de los gobiernos para supervisar que el espacio aéreo opere de manera segura.

La consecuencia es que ninguna aerolínea mexicana puede abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos. Mientras que las compañías nacionales necesitan recuperarse por la pandemia y los costos de combustibles, el gobierno pone en riesgo el futuro del sector.

México debe salir de esta espiral de país de segunda. Necesitamos mayor Estado de Derecho y división de poderes, y que nuestro gobierno respete los tratados y compromisos internacionales.

Que haya interacción verdadera con el sector privado y especialistas, y menos ocurrencias musicales que resultan ofensivas. Sólo así haremos de México el país de primera que sí queremos.

CUMULONIMBOS. “Un pueblo que pierde la fuerza necesaria para sacudirse el yugo, acaba por venerarlo”, José Vasconcelos.

