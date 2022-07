El divorcio de la realidad, freno a la movilidad social

La movilidad social es uno de los grandes motores de avance humano, con ella se logra que miles de personas puedan tener beneficios personales, colectivos, educativos, sociales y, por supuesto, económicos. El gran problema es que ésta se detenga por circunstancias ajenas al empeño que cada uno logre mediante el esfuerzo.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Tiene un informe sobre la situación vigente de movilidad social en México que puede contextualizarse en el ámbito internacional a partir del estudio ¿Progreso equitativo? Movilidad económica entre generaciones en todo el mundo (Banco Mundial 2018). En cuanto a la educación, aunque en México se observan avances importantes en el nivel alcanzado, el logro educativo de los hijos aún está determinado por el de los padres. En ese sentido, México se situó en la posición 106 de 144 países considerados en el análisis.

La movilidad absoluta es el resultado de factores como avances tecnológicos, cambios económicos y demográficos, entre otros. (Vélez, Campos y Huerta 2013).

¿Qué tienen que ver aquello de que ya se solicitaron, por parte de nuestros socios internacionales como lo son Estados Unidos y Canadá, la convocatoria a páneles internacionales?

México se ha beneficiado de tener mejor economía y ascenso social, por la relación cercana con países desarrollados ya que se suele obtener sus mejoras en diversos ámbitos y con ella, se crean soluciones a los problemas de nuestro país, desde luego existen factores que no son los esperados como la incorporación de la comida con alta densidad de grasas que también hemos extraído de esos países, pero aquí nos referimos a los beneficios que han aportado a generaciones que hoy tienen mucha mejor educación y tecnologías para su mejora económica y social.

Así que mucho de los avances que empujaron a México a mejorar entre otras cuestiones su legislación laboral, la podemos encontrar en el T-MEC, que firmaron de forma conjunta los tres países. México, sin duda necesitaba un cambio radical en una materia que había evolucionado en todas formas menos en la legislación, pero fue gracias a mejores prácticas laborales, de otros países lo que puso en perspectiva a México.

Un tratado como el T- MEC establece reglas de comercio de cada uno de los productos o servicios, que transitarán por los tres países. La idea es que haya menos regulación y más movilización de mercancías, sin burocracia innecesaria, pero también los tres países determinaron que comerciar y que no. Un ejemplo es que Canadá restringe los lácteos, ello se refiere a que no comercializa nada con este ingrediente, que provenga de los otros dos países, pero todo lo demás a lo que se comprometen los países debe transitar, sin aranceles. México decidió sus restricciones.

A todo esto ¿Qué es un arancel? Pues se trata de un impuesto a un bien o servicio vendido dentro del país, por alguien desde el exterior de la frontera.

Justamente desde los años noventa, a partir de la firma del antiguo TLC, muchos productos tales como comida, ingredientes químicos, fertilizantes, y procesos educativos permitieron, introducir, productos que eran poco asequibles por tener fijados aranceles.

Después de la firma de dicho tratado internacional se incrementó el comercio en bienes consumibles, servicios y tecnología. Pero, además, mucho del capital humano, que trabajaba en empresas ubicadas en los tres países lograron capacitarse, de forma mucho más eficaz.

Esos mismos trabajadores y trabajadoras, pudieron ser contratados con mejores perspectivas salariales, lo que ha permitido una movilidad social importante en México, por una cuestión de esfuerzo intelectual. Hoy nos acercamos a la pérdida de la misma si es que acaso nos llegan a imponer sanciones arancelarias, nuestros dos mayores socios comerciales, ya que ello afecta directamente al capital humano nacional.

La industria energética, que ha sido un pilar dentro del México, postrevolucionario, también ha evolucionado. Precisamente la no aceptación de nuestro país para producir electricidad con mejores formas, es el rubro del cual existe la queja, por parte de los otros dos países con relación a México, debido a que muchas empresas de los dos países, habrían firmado contratos, con el gobierno mexicano, para producir básicamente electricidad de forma, mucho más amigable con el medio ambiente. En lo cual México se ha quedado atrás. Esto no tiene nada que ver con una visión patriótica, sino con que México, compita dentro de la esfera de la igualdad. El que se este por incurrir en responsabilidad, a nivel internacional, y pagar por ella, es un panorama poco defendible, porque deja a muchas personas sin oportunidades para crecer y desarrollarse en diferentes países y ambientes.

Imagina por un momento que haces un contrato con alguna persona, para vender fruta, la cual debe tener ciertas características, sin embargo, al realizar el envío, lo haces faltando a los rubros convenidos, a las que suscribiste en el contrato. ¿Crees que sería injusto el reclamo de aquellos con quienes firmaste la venta, o se trata de una agresión directa a ti o a tu país?

Por sentido, común las personas pueden inconformarse si en lugar de frutas de primera calidad, en los contenedores aparece fruta maltratada, no por una cuestión del transportista, sino porque no cumpliste. El problema de hacer esto es que seguramente, a los ojos de otros compradores no serás un vendedor confiable, no porque seas mexicano, argentino o peruano, es por no tener integridad.

Pensemos en México como un país, donde desde hace muchos años se ha comprometido y tratado de cumplir con todos, sus tratados y acuerdos, de forma eficiente, por ello, tienes mercancías que das por sentado, pero que no siempre fue posible encontrar en nuestro país. En ese sentido, se gana confianza a nivel internacional, en cuanto firmas un contrato comercial, o de otra naturaleza, y cumples. Son los que se suscriben con países u organizaciones internacionales. Pueden ser la OIT, LA ONU en los que se determinan incorporar temas como la edad mínima para trabajar, o esfuerzos por pagar salarios similares con los países con los cuales comercias para generar igualdad.

Hilando fino, el que se tengan paneles internacionales, en puerta, sólo significará que han perdido la confianza, porque el valor de un gobierno se traduce en una política concreta de protección gubernamental que respete la regulación estatal. El hecho de que dos de tres países se hayan inconformado, por la misma situación, al no respetar, un acuerdo, ello redundará en la imposición de aranceles. Por supuesto, México tendrá que defenderse, pero llama la atención que se han quejado dos países de forma separada y no conjunta, por la misma situación, presente en las políticas energéticas establecidas.

Ahora bien, este año 2022 y tal vez, el siguiente 2023, quizá no operen las sanciones; pero en el 2024, sin duda alguna, en la víspera de entrada en funciones de otro gobierno, con otros funcionarios podría existir la posibilidad de una sanción, por una decisión no concerniente al gobierno que releve al actual, lo que deja sin poder operar al nuevo gobierno, produciendo una crisis.

Al enfrentarse el marco jurídico internacional, con los hechos que suceden a nivel nacional, porque se modificaron contratos ya firmados, de forma unilateral, o por la promulgación de legislaciones que no permitan la operación de los mismos, podría gestarse un retroceso que no gustará nada, a todo un país acostumbrado a tener productos que todavía, a pesar de la inflación, puede obtener.

Recuerdas la salida de Inglaterra de la comunidad europea, eso sólo ha traído escasez, y con ella la falta de trabajo y más pobreza. Ahora bien, Inglaterra es un país desarrollado. México no.

No hay razón, para que un gobierno actual, comprometa el futuro cercano, de todo un país. Ya que sus consecuencias están directamente relacionadas con el trabajo, y con la movilidad social futura.

POR SARA MORGAN

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

@MORGANSAREL

