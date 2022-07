Uso de Datos y Gasto en Servicios Móviles

La creciente adopción de Smartphones (93.8% del total de las líneas móviles al 1T22) y el incremento en la adopción de internet de banda ancha móvil, como consecuencia de la disminución de tarifas guiada por AT&T en 2015; ha detonado una explosión en el uso de datos móviles por parte de los usuarios en México, quiénes trimestre a trimestre consumen una mayor cantidad de megabytes (MB).

Al 1T-2022, se estima que cada línea móvil en México consume 5,390 MB en datos móviles, cifra que representa un crecimiento de 31.9% con respecto al mismo trimestre del año anterior. A pesar de lo anterior, el ARPU del mercado creció tan sólo 4.7% de forma anual, es decir, el crecimiento en el uso de datos fue casi 7 veces superior al incremento del ARPU en el último año. Además, en los últimos dos años pandémicos (2020-2021), el uso de datos registró un crecimiento de 55.6%, mientras que el ARPU promedio aumentó tan sólo 0.5%.

Este fenómeno es explicado debido a que la composición de la oferta de servicios móviles incluye aplicaciones de consumo de datos patrocinados (sponsored data) o que no requieren de una tarifa adicional por su uso (zero rating), es decir, incluidos de forma gratuita en los esquemas contratados. De esta forma, varias de las plataformas de redes sociales y mensajería instantánea (Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, entre otros) que los usuarios utilizan comúnmente, están incluidos en el gasto que destinan por servicios móviles. Por lo que no requiere un gasto adicional en el uso de estos datos que impliquen un mayor ARPU en el mercado.

La otra variable es por un mayor aprovechamiento de diferentes herramientas y servicios disponibles en internet. De esta forma, los usuarios agotan, en mayor medida, la cantidad de datos contratados en sus paquetes de servicios móviles.

De esta forma, los mexicanos, además de enviar mensajes y realizar publicaciones en redes sociales, hoy el usuario móvil consume audio y video en línea, compra bienes y servicios, realiza transacciones financieras, estudia, trabaja y juega videojuegos. Todo ello, derivado de un mayor aprovechamiento de los servicios contratados.

Si bien el consumo de datos se está incrementando, tendremos que esperar a ver su impacto en el ARPU en el mediano plazo, pues a pesar de que cada vez hacemos una mayor ponderación y uso de las telecomunicaciones móviles en la vida diaria, también es una realidad que la situación económica aun es incierta y podría llegar a generar cambios en la proporción del ingreso que las personas destinan al gasto en estos servicios.

POR GONZALO ROJÓN

COLABORADOR

GONZALO.ROJON@THECIU.COM

@GROJONG

PAL

