Ya le he comentado que una de las empresas que ha apostado fuerte por la expansión internacional es Gruma, una estrategia que en la coyuntura actual le ha dado muy buenos dividendos La firma, que preside Juan González, acaba de informar al mercado, pese a los vaivenes de la economía global, que mantiene en crecimiento su producción de tortillas y harina de maíz a nivel internacional con un aumento en rentabilidad.

La demanda de productos derivados del maíz sigue ganando preferencias en el mundo, principalmente en Estados Unidos y Europa, lo cual catapultó hasta junio en 2 por ciento el volumen de ventas de Gruma, mientras que sus ventas netas saltaron 19 por ciento al cierre del segundo trimestre, comparado con el mismo periodo de 2021.

Sólo en EU, el volumen de ventas creció 5 por ciento debido a un constante incremento en la demanda de tortillas de maíz y de trigo, además del estable crecimiento de su portafolio saludable Better for you. Se trata del mercado más importante fuera de México para Gruma, que en el trimestre que le comento elevó sus ventas en 20 por ciento para ubicarse en 755.2 millones de dólares.

A su vez en Europa, la multinacional mexicana reportó que su volumen de ventas tuvo un alza de 13 por ciento, y sus ventas netas crecieron 33 por ciento, lo que se explica por la fuerte demanda que mantiene el mercado de la tortilla en comercios minoristas y en las cadenas de food service debido a la apertura total de los negocios en esa región, posterior a la pandemia.

El caso es que las ventas totales de Gruma en el segundo trimestre alcanzaron mil 337.4 millones de dólares, un envidiable crecimiento de 19 por ciento cuando siguen los claroscuros de la economía global, ante el temor de una recesión.

LA RUTA DEL DINERO

A partir de la expectativa que más empresas asiáticas puedan instalarse en el país para exportar, Corporación Inmobiliaria Vesta planea invertir mil 100 millones de dólares en los próximos años. El anuncio lo hizo Lorenzo Dominique Berho, director general de la firma, en la ceremonia con motivo de los primeros 10 años de esa emisora en la Bolsa Mexicana de Valores. La estrategia es ampliar sus parques industriales en Tijuana, Monterrey, Ciudad Juárez, el Bajío, Estado de México y la CDMX...

Todo indica que el rating de Martes del Jaguar caerá drásticamente a partir de esta semana, luego que el juez primero de distrito de Nuevo León otorgó suspensión de plano en la demanda de amparo de Alejandro Moreno Cárdenas para que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, deje de difundir audios ilegales para desprestigiar al líder del PRI. El mandato judicial tiene efectos inmediatos, y no hasta la notificación, luego que la gobernadora morenista se negara a recibir el oficio de marras desde la semana pasada. De continuar el pleito en tribunales, la sentencia por desobedecer una orden judicial, según el artículo 262 de la Ley de Amparo, podría alcanzar hasta nueve años de prisión.

