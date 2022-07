El recorte a los servicios de educación especial

Nuevamente la Secretaría de Educación Pública (SEP) toma una decisión que atenta contra los derechos de las niñas, niños y jóvenes. A pesar de haber presumido, en el papel, que este año se iba a apoyar como nunca a las escuelas de educación especial, vemos con preocupación cómo los recursos que debieron ser ejercidos , en el primer semestre de este año , simplemente no salieron de las arcas federales.

Es natural que el gasto público sea objeto de readecuaciones durante el transcurso del año, pero deben ser menores y por causa de fuerza mayor. En algunos casos ,el presupuesto es liberado mensualmente , y en otros , en dos o tres depósitos. Este último es el caso del programa denominado Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial que, de acuerdo a los convenios firmados con las autoridades educativas locales, la SEP debió transferir en mayo 433.1 millones de pesos y en este mes de julio , los 284.5 millones restantes.

De acuerdo al reporte “Avance físico-financiero de enero-mayo” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en ese periodo sólo se autorizaron 2.2 millones, es decir, se recortaron 430.9 millones de pesos. Al estar cerca el cierre del ciclo escolar difícilmente podrá ser ejercido el monto restante. De no revertirse la situación estamos ante un recorte dramático, incluso se perderían los raquíticos 58.2 mdp como en años anteriores.

Y no es el único caso, al analizar los principales cambios de algunos de los programas más relevantes del Ramo 11 identificamos recortes por alrededor 2,584.1 mdp. Aunque en términos porcentuales dichas reducciones representan una pequeña fracción de la bolsa educativa global, sí implican un duro golpe porque se truncan proyectos diseñados por las AEL que iban a beneficiar a miles de escuelas y a por lo menos 170 mil estudiantes con discapacidad.

Esta medida cristaliza la inequidad que la estrategia de educación a distancia generó y acrecienta el rezago educativo. Un porcentaje importante de los estudiantes con discapacidad asisten a las escuelas regulares y tampoco existen programas destinados a su inclusión educativa. De acuerdo a los últimos datos disponibles sólo uno de cada tres primarias y secundarias cuentan con rampas útiles para niñas y niños con discapacidad, ocho de cada 10 no tienen sanitarios adecuados para ellos y 98% de las escuelas no cuentan con señalización sensorial y auditiva; 68% y 78% de grupos de sexto grado y tercero de secundaria que integran a estudiantes con ceguera y debilidad visual no cuentan con material adecuado como libros en Braille, audiolibros, macrotipos o software especializado, entre otros.

Esta situación ha ocasionado, que sólo la mitad de los jóvenes con discapacidad de entre 15-17 años asista a la educación media superior (55.8%).

POR FERNANDO RUIZ

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO

@FRUIZ_RUIZ

PAL