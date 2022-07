Todo puede pasar

Los que dan por hecho un avasallador triunfo de Morena en 2024 pueden estar equivocados, sobre todo, si basan sus expectativas, en la premisa de que el Presidente conservará los mismos niveles de aceptación hasta el fin de su mandato. Es cierto, el mayor activo del partido gobernante es la popularidad del mandatario, la cual les ha servido, hasta ahora, para ganar elecciones de forma cómoda en distintos estados.

Pero, ¿qué pasaría si esa popularidad se ve afectada de manera sustancial durante los siguientes dos años? Muchos afirman que no existe nada que pueda bajar los niveles de aceptación del Presidente, pues ha salido airoso de escándalos de corrupción, falta de resultados y hasta de una pandemia; les da la impresión de que está vacunado contra todo mal y que ya ha sorteado con éxito las pruebas más duras de su mandato.

Quienes opinan lo anterior olvidan que las contiendas políticas están marcadas por las estrategias y por los candidatos, pero también por las circunstancias. Sin restarle ningún mérito, el Presidente ganó con una amplia ventaja la elección de 2018 porque era un buen candidato, con una buena estrategia, pero también porque contaba con todas las circunstancias a su favor, situación que podría cambiar de forma radical.

El país estaba harto de los escándalos de corrupción y de la frivolidad del gobierno peñista; ya había probado dos sexenios panistas que no convencieron a la mayoría, y Morena capitalizó a su favor los conflictos internos y las deserciones de los demás partidos políticos.

Hoy, las circunstancias son distintas, Morena gobierna a nivel federal, y en la mayoría de los estados, el inevitable desgaste del poder terminará por afectar directamente a la figura del titular del Poder Ejecutivo.

Además de que cada vez es más probable una crisis económica a gran escala; los niveles de inflación ya mermaron de forma significativa el poder adquisitivo de los mexicanos. Si no es controlada en el corto plazo, estarán en peligro, entre otras cosas, los programas sociales del gobierno. No se puede entender la popularidad del Presidente sin el enorme número de apoyos económicos que sostienen a su base social.

Morena recibió un país económicamente estable, lo que les permitió durante cuatro años hacer uso de los recursos públicos de forma discrecional, ocuparon los ahorros y fideicomisos creados en las administraciones pasadas para financiar sus proyectos emblemáticos, pero las circunstancias han cambiado, cada vez hay más prioridades y menos dinero para atenderlas. No habrá popularidad que aguante los efectos de una crisis económica como la que se vislumbra.

Otro de los grandes pendientes nacionales y que puede convertirse en el talón de Aquiles de la popularidad del Presidente es la inseguridad. La política de abrazos, no balazos, ya no convence a nadie; ni a propios ni a extraños. Si no hay un cambio radical en la estrategia de seguridad el pronóstico es reservado, la delincuencia organizada cada día luce más poderosa y el Estado cada día más débil, no es un asunto menor lo que está pasando.

Faltan dos largos años para la elección presidencial, nadie puede dar por sentado nada, y menos con lo complicado que luce el panorama nacional. Las circunstancias se están tornando adversas para el gobierno, y en ese escenario, todo puede pasar.

POR HÉCTOR SERRANO AZAMAR

COLABORADOR

@HSERRANOAZAMAR

PAL