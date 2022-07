Si extraditan a Caro Quintero, habrá que ver qué canta a los gringos

*Ni Joaquín, El Chapo Guzmán, ni Nemesio El Mencho Oseguera, ni Genaro García Luna, han merecido esa tenaz persecución por parte de la DEA como la de Rafael Caro Quintero, y la razón no sólo es la tortura y homicidio de Enrique “Kiki” Camarena, el ex agente de la agencia antidrogas estadounidense, ejecutado por el Cártel de Guadalajara en febrero de 1985 junto con su piloto Alfredo Zavala. Para la DEA, Caro Quintero es el peligroso criminal que una vez libre, desde 2013 empezó a tejer alianzas criminales con varios grupos hasta que encabezó junto con algunos familiares su propia organización, el Cártel de Caborca, dedicado al tráfico de mariguana, cocaína, heroína, anfetaminas y armas entre México y Estados Unidos, extendiendo su poderío por varias entidades como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Quintana Roo, Estado de México y la capital del país. Hoy, la directora de la DEA, Anne Milgram, felicita y agradece a sus muchachos por la captura de Caro, omitiendo la participación de los elementos de la Marina Armada de México. Para ellos en Washington el trabajo de inteligencia sólo fue suyo y ahora van por la extradición del sinaloense, sobre quien tienen varios expedientes abiertos en 2016, 2018 y 2020, durante su etapa como prófugo de la justicia. Es decir, a Caro Quintero le esperan muchos cargos y muchos interrogatorios en Estados Unidos. Lo interesante será saber si en esas entrevistas con autoridades estadounidenses suelta nombres de funcionarios mexicanos cómplices, en retiro o en activo, quienes seguramente no están durmiendo tranquilos.

*Para los futurólogos de café, no hay vuelta de hoja: para Coahuila en la elección del año entrante irán como candidatos por Morena Ricardo Mejía Berdeja, actual subsecretario de Seguridad Pública Federal, y por el PRI del gobernador Miguel Ángel Riquelme irá Manuel “Manolo” Jiménez Salinas, su Secretario de Inclusión y Desarrollo Social. De Mejía Berdeja de 54 años, se puede decir que es el candidato del presidente López Obrador quien lo ha placeado en las mañaneras hablando de temas de seguridad pública, originario de la Comarca Lagunera, inició su carrera política en el PRI de 1991 a 1997, como diputado federal de 2012 a 2015 fue vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, y es abogado por la Universidad Iberoamericana. De Manolo Salinas se sabe que es un joven político y empresario de 38 años, egresado del Tec de Monterrey, diputado local de 2011 a 2014 y con una destacada actuación como alcalde de su natal Saltillo de 2017 a 2021, siendo el primer presidente municipal en ser reelecto en la entidad. Por como van las cosas, a Mejía Berdeja lo acompañarán Morena y sus habituales satélites, pero en el caso de Jiménez habrá que ver si PAN y PRD se suman a su natural candidatura priísta. En su lógica de “yo puedo solito”, seguramente MC irá con candidato propio.

*Como si no fueran suficientes problemas como la escasez de agua potable en Nuevo León, la comedia de errores en el caso de la desaparición y muerte de la joven Debanhi Escobar o el desempleo por más de dos años de pandemia, al Instituto de Control Vehicular del gobierno que encabeza Samuel García se le ocurre poner en marcha un atraco disfrazado de programa de reemplacamiento que le costará a los contribuyentes dueños de algún vehículo automotor entre 399 y 4 mil 811 pesos, dependiendo del modelo y eso si, antes del 30 de noviembre o a enfrentar multas y recargos.

*Felicidades a la abogada Brenda Zavala de la Peña, litigante coahuilense que con base en la Ley Olimpia, logró que una jueza con perspectiva de género, Griselda Elizalde, vinculara a proceso a la ex esposa de su cliente, Diego Esteban, por compartir en redes fotografías íntimas del quejoso, a fin de lograr condiciones más que ventajosas y fuera de la ley en un proceso de divorcio. Este es el primer caso en México que se resuelve de manera parcial en favor de un varón, quien a pesar de enfrentar la burla de sus compañeros de trabajo y un severo proceso de depresión, tuvo que vencer no pocos obstáculos ante ministerios públicos, un juez y magistrados que aseguraban que la Ley Olimpia era sólo para beneficio de las mujeres. La ley en Coahuila ya abrió la puerta, ¿quién sigue?

*La crisis del café estos últimos 3 años ha sido una de las peores por la falta de productividad en el sector debido a la falta de mano de obra, la falta de seguimiento a los apoyos y la falta de una política cafetalera que nunca ha tenido el país.

Productores nos hacen saber que en el caso de Chiapas, uno de los principales estados productores del país, el 90% del campo cafetalero depende de la mano de obra de trabajadores guatemaltecos a quienes se les está impidiendo el ingreso temporal, persiguiéndolos y poniéndolos en la misma condición de quienes van a Estados Unidos en las caravanas migratorias. La producción del grano ha venido cayendo considerablemente año con año y hoy día México es el país número 14 como productor cuando hace años llegamos a ocupar el 4o lugar mundial. 300 mil productores, sus familias y sus trabajadores, merecen atención inmediata a sus necesidades de subsistencia aprovechando los buenos precios mundiales del aromático.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

