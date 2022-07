La DEA y su agenda política

La agenda política de la Administración Federal Antidrogas (DEA) de Estados Unidos causa serios problemas al interior de las instituciones de seguridad de México y ha causado tensiones históricas en la relación bilateral. Luego de la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero y sobre todo a partir de la serie de declaraciones de agentes, en activo y retirados, de la DEA podemos confirmar el modus operandi de esta agencia de inteligencia.

Primero su agenda (la de la DEA). Es común que el Departamento de Justicia (DOJ) presione a los embajadores de EU en México y a los diplomáticos estadounidenses para que no cese el apoyo para la captura y extradición de los narcotraficantes más buscados por la DEA.

La DEA no olvida. La DEA está obsesionada con la extradición a EU de Caro Quintero, a pesar de que han pasado casi cuatro décadas del secuestro, tortura y asesinato del ex agente mexicano-americano Enrique “Kiki” Camarena. La agencia antidrogas tiene memoria histórica y no debe sorprender que en los próximos años avancen las investigaciones en EU sobre la implicación de políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico.

Cooperación Semar-DEA. Declaraciones off the record que le obsequió un agente de la DEA en Washington al periodista Jesús Esquivel para la revista Proceso refrenda que “hace algunas semanas se logró detectar y confirmar la ubicación y la zona de la sierra donde se escondía; en coordinación con la Marina de México se comenzaron a diseñar operativos muy específicos para que no se escapara o se filtrara la información”. Según este funcionario existieron al menos otras 13 oportunidades de captura, sin embargo, hasta ahora la Semar ejecutó la orden de captura.

Coordinación Semar-FGR. En la captura seguramente participó un agente del MP federal que garantizó que la operación se cumpliera el debido proceso como en la captura de Joaquín “el Chapo” Guzmán en Mazatlán. La FGR confirmó rápidamente las dos órdenes de aprehensión en México y la extradición a EU que tiene el capo.

Les gana el protagonismo a los ex agentes de la DEA. Como a Mike Vigil o Andrew Hogan les gana el protagonismo de estar en medios de comunicación e inclusive escribir libros en donde relatan sus aventuras en México en detrimento de las relaciones de cooperación entre los dos países. En las instituciones de inteligencia es terriblemente mal visto que ex agentes que tuvieron acceso a información de inteligencia la utilicen con fines personales para lucrar económicamente o para incrementar sus seguidores en redes sociales.

El embajador Ken Salazar tuvo que dar la cara a nombre del gobierno de EU para explicar que el operativo fue llevado absolutamente por elementos de la Marina de México por culpa del protagonismo de la DEA en Washington. Por supuesto, sabemos que la DEA aportó información de inteligencia crítica, pero deben saber que vale más la relación bilateral.

Agenda estratégica: Por diez días el personal de Marina portará un moño negro en su brazo izquierdo en señal de luto al personal acaecido el pasado 15 de julio. Esta columna se solidariza con los marinos, compañeros y sus familiares.

