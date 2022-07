Peña Nieto debe ir a la cárcel

Hace apenas poco más de mes y medio las y los mexicanos conocíamos un reportaje de El País que mostraba el lujoso estilo de vida de Enrique Peña Nieto, dando a conocer que reside actualmente en un inmueble de lujo ubicado en un exclusivo fraccionamiento de la ciudad de Madrid, donde es vecino de algunas celebridades, y que en 2020 adquirió un local comercial de más de medio millón de euros que equivalen a unos 10 millones 500 mil pesos en cifras redondas, en un lujoso barrio de la capital española. Se informó también que el expresidente tiene una visa dorada, documento que el gobierno español concede a personas extranjeras que han invertido al menos un millón de euros (unos 21 millones 110 mil pesos, cifras redondas) en activos españoles, que tienen proyectos empresariales en ese país, o que compraron inmuebles de más de medio millón de euros.

Si bien las corruptelas, los tráficos de influencias y los conflictos de interés que caracterizaron a la administración de Peña Nieto eran más que conocidos por las y los mexicanos (motivo por el cual su nivel de aprobación pública fue bajísimo durante más de la mitad de su sexenio), el reportaje puso en el ojo público las suspicacias sobre la actual fuente de ingresos de Peña Nieto para solventar la vida llena de lujos y comodidades que hoy goza.

El tema volvió a cobrar fuerza mediática cuando hace unos días, el titular de la UIF dio a conocer que se investiga al expresidente por una serie de transferencias financieras irregulares en el extranjero por 26 millones de pesos entre 2019 y 2021 que involucran a dos empresas, de las cuales en una de ellas Peña aparece como accionista junto con algunos familiares. Días después se informó que el titular de la UIF presentó formal denuncia por estos hechos ante la FGR, a la que corresponderá la investigación de estos hechos y la acreditación de la responsabilidad de Peña Nieto.

Sin embargo, surgen las voces que especulan sobre una persecución política motivada por las elecciones del próximo año en el Estado de México y señalan que el origen de dicha persecución radicaría en una supuesta reunión de Peña Nieto con algunos colaboradores para intervenir en el proceso electoral mexiquense.

Esta clase de suspicacias sin sustento no son nuevas; a lo largo de este sexenio algunas voces detractoras de AMLO han pretendido imponer en el imaginario que existe un pacto de impunidad entre él y Peña Nieto. Hoy queda demostrado que mienten (como antes se ha demostrado que mintieron muchas veces en muchos otros temas) y además se evidencia que AMLO ha hablado con la verdad cuando afirma que no hay persecución contra nadie motivada por rencores políticos. Si no se había actuado contra Peña Nieto es porque no había elementos para hacerlo; si hoy Peña es sujeto de una investigación es porque hay elementos que lo sustentan y justifican.

Tal y como lo he dicho en ocasiones anteriores en este espacio, el gobierno de Peña Nieto es y será recordado como uno de los más corruptos en la historia de nuestro país. Peña Nieto no debe estar en una residencia de lujo en Madrid, sino en una celda en la cárcel.

POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

COLABORADOR

@BENJAMINROBLESM

MAAZ