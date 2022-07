La película de los fracasos…

¡Se confirmó! Todavía con una esperanza, la semana anterior escribía ojalá no tengamos que hablar del fracaso de la femenil. Había que ganarle a Haití, escuadra que terminó bailándote, en tu casa y con tu gente, 3-0.

Lo de Estados Unidos ya sabíamos que era una misión utópica, aspecto que terminó por consumarse ayer. De los últimos 12 partidos, México sólo le había ganado uno a las de las barras y las estrellas, a cambio de 11 derrotas, y ayer sólo terminaron de poner el clavo al ataúd a una Mónica Vergara, que nos viene vendiendo el mismo discurso lacrimógeno que también fue el estandarte de Leo Cuéllar que duró años dando pena en el puesto de entrenador femenil.

Aunque en aquel entonces podía justificarse un poco más, porque no había liga ni una inyección económica importante por parte de los equipos. Nuestro circuito ha crecido enormidades, tanto que el Pachuca ha traído a Jenny Hermoso, que llegó a ser la segunda mejor jugadora del mundo; Tigres trajo a una seleccionada nigeriana y estadounidense sub-20, entre otras estrellas que siguen llegando. No pasa nada, me voy orgullosa de mis jugadoras, es un proceso para el 2027.

Declaraciones inusitadas de una estratega que tiene que considerar que Haití fue goleada de manera grotesca por Estados Unidos y Jamaica, y esas mismas le metieron tres. No puede seguir más en el cargo, así como Gerardo Torrado, y varios de la cúpula de arriba que han firmado los dos o tres últimos años más negros en la historia reciente de nuestro país.

En la rama varonil, Estados Unidos tiene una liga mucho más sólida en todos los sentidos. Organización, expansión, dinero, solo, creo yo, le falta el nivel futbolístico, pero pronto rebasarán a la MX. La gran exportación de jugadores a Europa ya se vio reflejado en selecciones, donde ahora sí son mucho mejores que México. Haga una lista.

Te ganaron Final de la Nations League. Hicieron lo propio en la Copa Oro. Te ganaron en eliminatorias. Te pulverizan en femenil.

En la CONCACHAMPIONS, después de 17 años, ya te derrotaron una final internacional.

Ante Canadá: te bailaron en sus tierras y en el Azteca. Solo les sacaste un punto. En la Sub 20, no vas ni a olímpicos ni al mundial de la especialidad, con la generación que estaba destinada a ser la base del 2026.

Señoras y señores, solo estaba esperando, sin quererlo, que se confirmara la debacle femenil para cerrar el último episodio de la zaga de fracasos de México en fechas recientes. El otro podría confirmarse en el Mundial mayor, y continuar como una segunda parte en los siguientes procesos.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

MAAZ