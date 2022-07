Solo la lealtad cuenta

Poco importa si esa lealtad rompió el frágil y a la vez complicado sistema de distribución de medicamentos. Menos aún que el Covid haya sido para México una burla mortal en razón de que el encargado haya operado —casi exclusivamente— para complacer a su jefe. O bien, que alguien sea acusado de violación como el senador Salgado Macedonio, para que su hija vaya en su lugar (y obtenga) la gubernatura de Guerrero. Se pueden tener más de 23 propiedades e inventarse el cuento de la concubina, para que al subalterno leal todo le sea perdonado.

Sí, desafortunadamente, una de las virtudes del ser humano se ha convertido en lo único a tomar en cuenta por la Cuarta Transformación; y, en este caso, específica y exclusivamente la lealtad a su causa. Una lealtad mal entendida y peor realizada. Una que es ciega y que si no se demuestra de forma vociferante, la persona “leal” no es tomada en cuenta.

Esta lealtad se premia mismo a expensas de que no llegue la justicia a la población; gracias al encubrimiento entre los cuatroteistas, quienes repiten la mentira de que se acabó la impunidad.

Y así, ante la petición del abogado de algunas de las víctimas de la tragedia de la L12 del Metro de la capital —ocurrida hace un año y meses—, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México frenó el citatorio para que Florencia Serranía, directora del Metro ese fatídico 3 de mayo, compareciera a declarar por el trágico colapso de la Línea 12. ¿La razón? Decir que “cuidan los derechos humanos” de la ex funcionaria.

Así que, aunque todos somos humanos, la 4T nos recuerda que hay categorías. Sus miembros reciben un cuidado especial, teniendo a la impunidad como bandera. El resto de los ciudadanos ocupamos una categoría inferior. 26 muertos, 100 lesionados y los millones que perdieron su medio de transporte no son razones suficientes, y sus derechos humanos no cuentan. No vaya a ser que importunen a Florencia Serranía. ¿Por qué la protegen?, ¿qué le deben o qué es lo que ella les sabe al gobierno local o federal que prefieren poner en espera los derechos de las víctimas por no molestar a esta señora?

En poco tiempo, el morenismo capitalino ha olvidado cómo afectó en las votaciones del año pasado la tragedia de la L12. La mitad de las alcaldías de la Ciudad de México las ganó la oposición; un voto de castigo a las autoridades capitalinas que no pudieron estar a la altura de la tragedia. Mas estas actitudes de ser leales solo entre ellos mismos, no pasan desapercibidas a la ciudadanía, claro que no.

El régimen prefiere frenar la comparecencia de quien era la responsable del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a permitir que la justicia continúe su camino. Blindan a Serranía y le otorgan impunidad, antes que cumplir la promesa de terminar con la corrupción.

Cuando el turno llegue, no se olvide que la “lealtad” de la 4T cuando se iba a cuestionar a la responsable de la tragedia de la L12 fue defenderla y dejar en la indefensión a la ciudadanía afectada.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

CAR