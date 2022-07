Perspectivas de la reunión AMLO-Biden

El próximo martes el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con Joe Biden en Washington. No es menor recordar que ambos son al mismo tiempo jefes de gobierno y jefes de Estado. ¿Qué significa esto? Que sus proyectos políticos y de gobierno conviven con la búsqueda de los intereses nacionales de sus respectivos países.

El presidente Biden seguramente le recordará a López Obrador que él es un político serio y que no provocará chantajes públicos como las que promovió Donald Trump, como la cancelación del tratado de libre comercio a cambio del control de la migración desordenada. Por su parte, AMLO reiterará la exigencia de respeto a su gobierno. Permítanme unos apuntes en el marco de esta reunión.

AMLO quiere un acuerdo migratorio. Paradójicamente López Obrador alcanzará un éxito diplomático que no logró Vicente Fox y es el anuncio de un acuerdo entre los dos gobiernos que permita un número significativo de visas de trabajo temporales para mexicanos a cambio de mantener las restricciones de paso de migrantes extranjeros. Esta por supuesto no es la enchilada completa que querían Fox y su ex canciller Jorge Castañeda. Pero es una propuesta política que beneficia políticamente a los dos líderes.

Problemas de Biden pasan por México. Los republicanos están buscando pasarle factura política a Biden en las elecciones de noviembre en temas de la agenda con México. Nuestro país sigue siendo un dolor de cabeza para Biden en asuntos como el trasiego de drogas (fentanilo), tráfico de personas y la transición energética de las industrias de la región.

Texano adversario en común. El gobernador de Texas, Greg Abbott, busca su reelección en una contienda muy cerrada en contra del demócrata Beto O’Rourke que afirma que derogará la prohibición del aborto en Texas si es elegido gobernador. Abbott está centrando sus ataques en contra de Biden y México, si logra reelegirse es probable que busque en 2024 la candidatura presidencial. AMLO y Biden tienen a un conservador que se aprovecha de los problemas de la relación como Trump hace seis años.

Biden quisiera tener popularidad de AMLO. Las encuestas señalan un panorama poco favorable para Biden. Si hoy fueran las elecciones, el partido demócrata perdería la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado. El 55% de los estadounidenses rechazan la gestión de Biden y solo 40% la aprueban. El presidente de EU necesita triunfos difíciles de alcanzar con el alargamiento de la guerra en Ucrania, alta tasa de inflación, elevados precios de la gasolina y una recesión económica anunciada.

Últimos años de AMLO y probablemente de Biden. En 2024, López Obrador probablemente entregará la presidencia a un alfil de la 4T. Sin embargo, Biden es probable que no se reelija. El último presidente demócrata que no se reeligió fue Jimmy Carter en 1980.

México se encuentra en una situación diferente frente al poder de EU. En ambas capitales conocen esta nueva correlación de fuerzas en favor de nuestro país. Es preferible la cooperación al conflicto. Ojalá sea un éxito la reunión en Washington.

Agenda estratégica: El 12 de diciembre se conmemoran 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y EU.

